Teröristlerden temizlenen Cudi Dağı’nda 42 yıl sonra festival coşkusu





Terörü hakim kılmamak için şehadete yürüyen evlatlara minnettar olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hazreti Hamza'ya yoldaş olan evlatlarımıza minnettarız. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim etmek için çocuklarımızın geleceğe huzurla bakabilmesi için annelerin ve babaların Ayetel Kürsü okudukları arkasından bu çocuklarımızın mühendis, ilahiyat fakülteleri, uzay bilimi, doktor, eczacı, asker ve polis olabilmeleri için emek verdikleri evlatlarımızın rahat bir şekilde geleceği kucaklayabilmeleri için bugün bizi bu kutlu beldede, kutlu diyarda huzur içerisinde bir arada olmamızı sağlayan Cenabı Allah'a sonsuz hamdolsun şükürler olsun. Burada hep birlikteyiz, burada olamayan ama kalbi burada olan, gönlü burada olan ve milletinin bir tekinin gözyaşında hicran içerisinde olan sevincinde mutlu olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşlerine selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini getirdim. Biz sizin emrinize amadeyiz. Biz sizin hizmetkarınızız. Gün olur biz gideriz başka kardeşlerimiz gelir. Bilesiniz ki onların da adımlarının sahibi bellidir. Onların da yürüyeceği yol ve menzili bellidir. Şuradaki kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Biz Müslüman'ız. Elhamdülillah bu dünya bu kadardır. Esası olan ahirdir. Biz bir sınav ve imtihan dünyasındayız. Yoklukla varlık arasında zenginlikle ve fakirlik arasında makam ve mevkiiyle işsizlik arasında bir sınav ve imtihan dünyasındayız. Hiçbir zaman hiçbiriniz ve hiçbiriniz aklımızdan Peygamber Efendimizin bütün insanlığa emanet bıraktığı ve veda ettiği veda hutbesindeki söyledikleri aklınızdan hiçbir zaman çıkmasın. Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz bunların hiçbirisinin birbirimizi ayırt edecek bir gücü söz konusu değildir. Bizi ancak Allah karşısında ona olan kulluğumuzla takvamız kurtaracaktır. Sefine bize bunu anlatmaktadır. Hazreti Nuh aleyhisselam bize bunu anlatmaktadır. Muharrem ayının bize emanetleri budur. Kardeşliğimiz, ve birliğimiz, kardeşliğin bittiği andan itibaren başımıza hangi felaketler geleceği Kerbela'da bize en büyük örnektir. Hiç bundan vazgeçmeyin, ne derlerse desinler. Esas siyaset Allah'ın bize emrettikleridir. Hiç bundan vazgeçmeyin. Günlük birtakım kelimelerin, cümle oyunlarının esareti içerisinde olmayın. Olmayalım, kıymetli hemşehrilerim dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun." diye konuştu.