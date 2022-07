Teröristlerden temizlenen Cudi Dağı’nda 42 yıl sonra festival coşkusu

Soylu, "Bu güzel diyara hoş geldiniz. Bu kutlu beldeye hoş geldiniz dediler. Türkçe o kadar güzel sözler söylediler ve anlattılar ki salavatı şerifler getirdiler. Anlattıklarımın hepsi bizim zenginliğimizdir." diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Kim bundan vazgeçmeyi istiyorsa bilmelisiniz ki Cudi'ye ihanet ediyordur. Sefine'ye ihanet ediyordur. Hazreti Nuh'un bize bıraktığı emanetlere ihanet ediyordur. Bizim medeniyetimize ihanet ediyordur. Kardeşliğimize ve birliğimize karşı çıkıyordur. Hep birlikte inşallah hocam söyledi. Livâü'l-hamd sancağı altında birbirimizle inşallah aşır olacağız. Oyun kurmak isteyenler birliğimizi bozmak isteyenler de bize Allah'ın izniyle inşallah dua ediyoruz. Anneler, dualarınızı çocuklarınızdan esirgemeyin. Allah bahtlarını açık etsin inşallah. Buradaki asker, polis ve jandarma ağabeyleri onların huzuru için fedai can etmeye hazır mücadele ediyorlar. Çocuklarınızdan beklediğimiz bir tek şey var. Bütün dünyaya, medeniyetimizin nakşedecek ilimleri öğrenmeleri. Onlardan beklediğimiz bir tek şey var. Kardeşliğin gücünü her yere ama her yere yansıtmaları, son cümlelerim şu. İşimiz bitmedi. Çok daha işimiz var. Buradan benlik olarak söylüyor değilim. İşimiz varken bizden bu emanetleri alacak arkadaşlarımız içinde söylüyorum. Huzuru Diyarbakır'a, huzura Ağrı Dağı'na, huzuru Tendürek'e, huzuru evet Hakuk'tan Avaşin Basyan'a kadar huzuru Şam'a, huzuru Tahran'a, huzuru Bağdat'a, huzuru Yemen'e, huzuru Libya'ya, huzuru Balkanlar'a, Orta Doğu'ya ve ta Kafkasya'ya getirmek bizim sorumluluğumuzdur. Burada bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Gecenin ikisine, üçüne kadar Silopi'den Şırnak'a kadar, Cizre'ye kadar sokaklarda nasıl geziyorsanız, bilesiniz ki bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Aynısı Şam'da olacak, aynısı Halep'te olacak, aynısı Bağdat'ta olacak, aynısı bütün Müslüman diyarlarda olacak. Allah bizi bugüne geleceğimize mahcup etmesin. Bu etkinliğimiz hayırlı ve uğurlu olsun". Dedi. Konuşmaların ardından festival ilahiler ve şarkılarla devam etti.