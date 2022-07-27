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    • Güncel
    • 27.07.2022 21:17
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    • 27.07.2022 21:23
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    İmamoğlu'nun mülteci provokasyonunu bozguna uğratan veriler! Tabelalarla ilgili 3 yıldır çalışma var, haberi yok

    Hizmet yerine algılara dayalı belediyecilik anlayışını 'engelleniyoruz' yalanıyla süsleyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mülteci provokasyonu, Göç İdaresi'nin açıkladığı verilerle bozguna uğradı. Öte yandan Arapça tabelalarla mücadele edeceğini duyuran PR balonu İmamoğlu'nun 3 yıldır tabelalara yönelik yapılan çalışmalardan bihaber olması ise tepkileri de beraberinde getirdi.

    İmamoğlu’nun mülteci provokasyonu elinde patladı!

    Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında yöneltilen soruları yalanla yanıtlamış tüm tepkileri üzerine toplamıştı.

    Fatih Altaylı suni sorularla gündemdeki skandal konuları perdelenmeye çalışırken, gerçek soruları ise sosyal medya üzerinden vatandaşlar sordu.



    VATANDAŞTAN GERÇEK SORULAR
    Twitter'dan CHP'li İBB Başkanı'na "Kaç kişiyi attı işten? Kaç tane HDP'li aldı? Araçları sergileyip fazla aracın israf olduğunu söyleyip, niye yeniden daha fazla araç ihalesi yaptı?" şeklinde sorular yöneltildi.



    PR BALONU İMAMOĞLU'NUN MÜLTECİ YALANINI BOZGUNA UĞRATAN VERİLER
    Hizmet yerine algılara dayalı belediyecilik anlayışını 'engelleniyoruz' yalanıyla süsleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, mülteci konusunda da yine kendisine yakışanı yaptı ve yalana başvurdu.

    İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyona yakın kaçak ve mültecinin yaşadığını iddia eden İmamoğlu'nun kara propagandası Göç İdaresi'nden yapılan resmi açıklamayla bozguna uğratıldı.

    Açıklanan verilere göre CHP'li İBB Başkanı'nın aksine toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının yasal olarak ikamet ettiğine dikkat çekildi.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

        "İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Hâli hazırda ilimizde; 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir.

        İlimizde yasal kalış hakkına sahip yabancılar, ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve hizmetlere erişebilmektedir. Yasal kalış hakkı bulunmayan kaçak göçmenlerin ise herhangi bir kamu hizmetinden faydalanması mümkün değildir. Kaçak göçmenler, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edildiği anda, haklarında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmakta ve Müdürlüğümüzce sınır dışı işlemi uygulanmaktadır"




        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Arapça tabelalara yönelik yürütülen çalışmalardan bihaber olacak ki;
        söz konusu tabelalarla mücadele edeceğini duyurdu.


        İl Göç İdaresi, İmamoğlu'nun 'Arapça tabela' provokasyonunu da resmi verilerle bozguna uğrattı.

        Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl genelinde yabancılara ait 7.975 işletme tabelasının mevzuatımıza uygunluğu denetlenmiş, 5.768 işyeri tabelası standartlara uygun hale getirilmiş, 2.207 işyeri tabelası hakkında işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



        3 YILDIR ÇALIŞMA VAR, İMAMOĞLU'NUN HABERİ YOK!
        Selde tatilde, depremde kayakta, karda balıkçıda olan hizmet anlayışı PR'dan öteye ulaşmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıldır İstanbul'da yabancı tabelalara yönelik yürütülen çalışmayı bilmemesi şaşırtmadı.
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        Haberler Güncel İmamoğlu'nun mülteci provokasyonunu bozguna uğratan veriler! Tabelalarla ilgili 3 yıldır çalışma var, haberi yok
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