İmamoğlu'nun mülteci provokasyonunu bozguna uğratan veriler! Tabelalarla ilgili 3 yıldır çalışma var, haberi yok

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında yöneltilen soruları yalanla yanıtlamış tüm tepkileri üzerine toplamıştı.
Fatih Altaylı suni sorularla gündemdeki skandal konuları perdelenmeye çalışırken, gerçek soruları ise sosyal medya üzerinden vatandaşlar sordu.
PR BALONU İMAMOĞLU'NUN MÜLTECİ YALANINI BOZGUNA UĞRATAN VERİLER
Hizmet yerine algılara dayalı belediyecilik anlayışını 'engelleniyoruz' yalanıyla süsleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, mülteci konusunda da yine kendisine yakışanı yaptı ve yalana başvurdu.
İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyona yakın kaçak ve mültecinin yaşadığını iddia eden İmamoğlu'nun kara propagandası Göç İdaresi'nden yapılan resmi açıklamayla bozguna uğratıldı.
Açıklanan verilere göre CHP'li İBB Başkanı'nın aksine toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının yasal olarak ikamet ettiğine dikkat çekildi.