AK Parti tam kadro sahaya iniyor: 2023 stratejisi üç ayak üzerine oturacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine kadar kalan yaklaşık 10 aylık sürede, seçim propaganda dönemi stratejisini belirleyip gerekenlerin yapılması konusunda talimatlar verdi.
Süreç 3 ana başlık üzerinden yürütülecek. İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin üç ayaklı stratejisi:
AK Parti'nin 20 yıllık iktidar döneminde gerçekleşen ekonomik ve demokratik kazanımlar eski ile mukayese edilerek anlatılacak, hafızalar canlı tutulacak. AK Parti'nin ülkeyi nereden aldığı ve nerelere getirdiği vurgulanacak. Daha önceki dönemde yaşanan sıkıntıların anlatılması özellikle gençler açısından önem taşıdığı için bu noktada kapsamlı ve görsel anlatıma da yer verilecek.