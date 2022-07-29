AK Parti tam kadro sahaya iniyor: 2023 stratejisi üç ayak üzerine oturacak

KOALİSYON ANLATILACAK

Altyapı yatırımları ve AK Parti'nin bu alanda Türkiye'yi nereye ulaştırmak istediğine de dikkat çekilecek. Vatandaşa, "Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye'yi hak ettiği konuma biz getirdik, devamını da biz getirebiliriz. Aksi takdirde Türkiye çok şey kaybedebilir" denilecek.