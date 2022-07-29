Gençleri kandırıp dağa çıkaran teröristlere İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu! HDP'li Orhan Özöner gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.
GENÇLERİ KANDIRIP DAĞA ÇIKARIYORLARDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.