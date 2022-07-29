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    • 29.07.2022 15:19
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    Gençleri kandırıp dağa çıkaran teröristlere İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu! HDP'li Orhan Özöner gözaltında

    Son dakika haberi! İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Özöner'in de operasyon kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da PKK operasyonu! HDP’li başkan da gözaltında

    İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

    GENÇLERİ KANDIRIP DAĞA ÇIKARIYORLARDI


    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

    Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

        11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
        İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi.


        HDP, BEŞİKTAŞ İLÇE EŞ BAŞKANI DA GÖZALTINDA
        Operasyonda HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Özöner ve oyuncu olduğu belirtilen Roj M. B.'nin de gözaltına alındığı ifade edildi.

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        İstanbul’da PKK operasyonu! HDP’li başkan da gözaltında
        Haberler Güncel Gençleri kandırıp dağa çıkaran teröristlere İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu! HDP'li Orhan Özöner gözaltında
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