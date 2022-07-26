CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anket için belediye bütçesinden 1,5 milyon TL harcamış!
Göreve geldiği günden bu yana "engelleniyoruz" yalanına sarılıp, İstanbullu'ya hizmet etmeyen, kar esaretinde, sel felaketinde görevinin başında olmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 40 günlük anket için belediye bütçesinden 1 milyon 575 bin TL ödedi. Öte yandan İmamoğlu, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışını bırakmadığını yaptırdığı bu anketle de belli etmiş oldu.
İstanbullunun hiçbir zor gününde görevinin başında olmayan, hizmet değil eziyet eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, borç batağına soktuğu belediye bütçesinden itibar anketi yaptırdı.
Ekrem İmamoğlu, başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 'kurumsal itibar araştırması' yaptırdı.
İBB Başkanı, bu anketi yapan şirkete ise belediye bütçesinden dudak uçuklatan bir rakam ödetti.
40 GÜNLÜK ANKETE 1,5 MİLYONDAN FAZLA ÜCRET
Buna göre anket şirketine 1 milyon 575 bin TL verildi. Anketin ise 40 günde yapıldığı ortaya çıktı.
İSTANBULLU TEPKİLİ
Bu meblağ, İstanbulluların tepkisini çekti.
Sosyal medya kullanıcılardan bazıları, "Yönetemediği İBB'nin 'itibarı var mı yok mu' diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa", "Batık İBB", "Bu paraları millete harcasınlar veya kendi çalışanlarına versinler", "İstanbul halkının parası çarçur ediliyor" şeklinde yorumlar yaptı.
ADAYLIK YARIŞI
Öte yandan İmamoğlu, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için olması beklenen adaylardan biriydi...
Ancak İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçemedi ve adaylıkta yer almayacağını açık açık söylemese de belli etti.
Bu anketin de seçime yönelik İmamoğlu'nun rotasını çizmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.