CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anket için belediye bütçesinden 1,5 milyon TL harcamış!

İSTANBULLU TEPKİLİ

Bu meblağ, İstanbulluların tepkisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılardan bazıları, "Yönetemediği İBB'nin 'itibarı var mı yok mu' diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa", "Batık İBB", "Bu paraları millete harcasınlar veya kendi çalışanlarına versinler", "İstanbul halkının parası çarçur ediliyor" şeklinde yorumlar yaptı.