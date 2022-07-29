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    • Haberler
    • 29.07.2022 09:28
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    • 29.07.2022 09:28
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    İlhan İrem neden vefat etti, hastalığı neydi? İlhan İrem nereli, eşi kimdir? Usta şarkıcının 3 vasiyeti ortaya çıktı!

    Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem, devam eden sağlık sorunları nedeniyle 67 yaşında yaşama veda etti. Peki, İlhan İrem neden vefat etti? İlhan İrem vasiyeti nedir? İlhan İrem nereli? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İlhan İrem neden vefat etti, hastalığı neydi?

    İlhan İrem'in hayatını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcının sevenleri konu hakkında detayları merak etti. İşte konu hakkında detaylar...

    İLHAN İREM NEDEN VEFAT ETTTİ?

    Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve diyaliz tedavisi gören İlhan İrem hayatını kaybetti.

    İLHAN İREM VASİYETİ NEDİR?

    Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyleyerek, 'Üç vasiyeti vardı. Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde, AKM'de bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" dedi. Hansu İrem, vasiyetin yerine getirilmesi için çalışmaları başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle töreni cumartesi gününe planladıklarını söyledi.

        İLHAN İREM KİMDİR?


        İlhan İrem, doğum adıyla İlhan Aldatmaz 1 Nisan 1955 tarihinde doğdu.Türk şarkıcı ve söz yazarıdır.Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

        İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları "romantik dönem" olarak adlandırır.Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiş, 1973 yılında kendi imkânları ile Diskotür firmasına yaptığı ilk 45'liği Birleşsin Bütün Eller - Bazen Neşe Bazen Keder ile beklediği başarıyı yakalayamadı. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.

        1976 yılında yayınladığı dördüncü 45'liği, tanrıyı sorguladığı "Kuklacı Amca" şarkısı nedeniyle gelen baskılar sonucunda plak şirketi tarafından piyasadan toplatıldı. 1976 yılında ilk uzunçalar çalışması olan İlhan İrem 1973-1976 yayınlandı. "Havalar Nasıl", "İşte Hayat", "Son Selam", "Ayrılık Akşamı", "Sen Bilirsin", "Bal Ağızlım" gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu.[8] 1973-1981 yılları arasında toplam 10 adet 45'liği yayınladı ve 1979 yılında yayınladığı senfonik yapıdaki Sevgiliye uzunçaları ile Esin Engin'in aranjörlüğünde ilk defa akademik bir çalışmayla müzik yaşamında yeni bir yola saptı. Sevgiliye albümünde ilk defa kendi yazdığı sözler dışında bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin Kadınım"ı besteledi ve "Hoşgeldin" adı ile seslendirdi.2000 yılında eski çalışmaları olan "Bezgin", "Pencere... Köprü... Ve Ötesi..." albümleri, bazı bölümleri yeniden mix edilmiş ve yenilenmiş kayıtlarıyla "Bezginin Gizli Mektupları", "Uçuk Mavi Pencere", "Bulutlara Köprü", "Düşler ve Ötesi" isimleriyle tekrar piyasaya çıktı.
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        Haberler Haberler İlhan İrem neden vefat etti, hastalığı neydi? İlhan İrem nereli, eşi kimdir? Usta şarkıcının 3 vasiyeti ortaya çıktı!
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