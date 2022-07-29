İlhan İrem'in hayatını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcının sevenleri konu hakkında detayları merak etti. İşte konu hakkında detaylar...
İLHAN İREM NEDEN VEFAT ETTTİ?
Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve diyaliz tedavisi gören İlhan İrem hayatını kaybetti.
İLHAN İREM VASİYETİ NEDİR?
Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyleyerek, 'Üç vasiyeti vardı. Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde, AKM'de bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" dedi. Hansu İrem, vasiyetin yerine getirilmesi için çalışmaları başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle töreni cumartesi gününe planladıklarını söyledi.