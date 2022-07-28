Adana'daki sözde kültür merkezinde skandal görüntüler: Hedeflerinde kız çocukları vardı!

Söz konusu görüntülerde üzerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmedildiği tişörtlerin yanı sıra 'Kürdistan' yazılı tişörtlerle birlikte örgütün sözde üniformasını giyip; sarı, kırmızı ve yeşil renklerde poşu takan kız çocuklarının koro halinde örgüt propagandası yapan marş ve şarkılar söylediği görülüyor. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen söz konusu çocukların, yanaklarına; 'YPG' ve 'YPJ' ibarelerini yazdırmaları da dikkat çekiyor.

ÖRGÜTSEL EĞİTİM ALIP DAĞA ÇIKTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Kırsalda çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarından oluşan panonun önünde koro halinde şarkı söyleyenler arasında yer alan G.H.Ö. (20) ve A.E.'nin (22), MKM bünyesinde kültürel ve sanatsal faaliyetler adı altında örgütsel eğitim alıp, sonrasında dağa çıktıkları öğrenildi. A.E.'nin 2016'da; G.H.Ö.'nün de 2019'da evden kaçıp örgüte katıldığı; ailelerinin bu tarihlerde kayıp başvurusu yaptığı, her ikisinin hala kırsalda olduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan; Binevş Kültür ve Sanat Merkezi üyesi J.A'nın, daha önce 'terör örgütüne elaman temin etmek' suçlamasıyla hüküm giydiği cezaevinden 202ı yılı Aralık ayında serbest bırakıldığı öğrenildi. J.A.'nın, Osmaniye'de yaşayan 21 yaşındaki Z.D. adlı genç kızı kandırıp, onun İstanbul üzerinden önce Yunanistan, ardından da Kuzey Irak'a geçip, burada örgüt kamplarına katılmasını sağladığı öne sürüldü.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak'ın, kendine üs olarak seçtiği Binevş'i yöneticilerine; "4 yıldır hiçbir şey yapmıyor, yeteri kadar çalışmıyorsunuz" diye tepki gösterdiği öne sürüldü. Irmak'ın, kendi tabanındaki ailelere; "Örgütle ilgili tüm konuları çocuklarınızın yanında konuşacak; örgütsel tartışmalarınız dahi onların yanında olacak. Böylece onların, örgüte ilgi duymasını sağlayacaksınız" talimatı verdiği iddia edildi.