Adana'daki sözde kültür merkezinde skandal görüntüler: Hedeflerinde kız çocukları vardı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı nedeniyle kapatılan; 'Mezopotamya Kültür Merkezi' yerine 8 Kasım 2020 yılında kurulan; 'Binevş Kültür ve Sanat Merkezi'ni mercek altına aldı. Yürütülen soruşturma örgütün sadece siyasi ayağını değil, aynı zamanda küçücük çocukların beyinlerini nasıl yıkayıp, onları nasıl birer militana dönüştürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
37 ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI
Soruşturmada; PKK/KCK sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak, KCK/TDÖ Çukurova Bölge Sorumlusu Mehmet Saruhan, KCK/TDÖ Çukurova Bölge Kadın Sorumlusu Emetullah Akçara'nın aralarında bulunduğu 13'ü kadın 37 kişi deşifre edildi. 27 Haziran'da operasyon için düğmeye basıldı. Adana merkezli Mersin, Mardin, Van, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Şırnak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 37 zanlı kıskıvrak yakalandı.
Söz konusu şüphelilerden biri olan ve aynı zamanda Binevş Kültür ve Sanat Merkezi'nde görevli olan E.Ö.'nün dizüstü bilgisayarından çıkan görseller, örgütün çocuklar üzerindeki hain emellerini de ortaya koydu. Merkeze çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler için gelen çocuk ve gençlere; terör örgütü ideolojisinin benimsetilip, onların önce örgüte sempati duymasının sağlandığı, sonrasında birer militana dönüştürüldüğü de belgelendi.
HEDEFLERİNDE KIZ ÇOCUKLARI VAR
Özellikle kız çocuklarına, örgütün Suriye kolu olan YPG'nin kadın örgütlenmesi YPJ (Kadın Koruma Birlikleri) bünyesinde yer alan kadın teröristlerin fotoğraf ve hayat hikayeleri, video eşliğinde anlatılıp, "Onlar da buralarda yetişip, aramıza katıldılar. Şimdi sıra sizde" sözleri ile propaganda yapıldığı öne sürüldü. Bilgisayardan çıkan ve 2015 yılında Mezopotamya Kültür Merkezi'nde (MKM) çekildiği tespit edilen görüntülerse bu iddiaları destekler nitelikte.