Irkçı Özdağ'ın Türklerin giremediği gazino yalanı patladı: Paylaşımını anında sildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatif söylemlerine her gün bir yenisini ekliyor. Irkçı söylemlerini sosyal medyada dolaşan yalanlarla süsleyen Özdağ, tehlikeli olaylara yol açacak paylaşımlar yapmaktan kaçınmıyor. Özdağ özellikle mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis gibi illerin yer aldığı ve bilgi kirliliği neden olan tweetlerini daha sonra doğrusu ortaya çıksa bile çoğu zaman silmekten kaçınıyor. Ancak Özdağ bu kez doğrular karşısında direnemiyerek yalanından vazgeçti.
'ANTEP GAZİNOSU' YALANI
Özdağ, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda 'antep gazinosu' isimli bir işyerinin videosuna yer verdi. Videoyu, ""Türklerin girmesi yasak" olan gazino, yarın Türklerin girmesi yasak olan mahalle ve ilçeler… Aziz Türk Milleti, "Davulla zurnayla yollayacağız" diyenler yalan söylüyor. Kimse bedava alışveriş yaptığı yerden gönüllü gitmez.'' ifadeleriyle paylaşan Özdağ'ın mumu yatsıya kadar bile yanmadı.
DOĞRULARA DİRENEMEDİ
Duyarlı sosyal medya kullancıları, Gaziantep bulunan mekana Türklerin rahatça girebildiğini hatta sahibinin de Türk olduğunu dile getirdiler. Yalanının arkasında duramayacağını anlayan Özdağ, tweeti kısa bir süre sonra sildi. Açıkça yalan söylemesine karşın herhangi özür yada düzeltme yapmaktan kaçan Özdağ'a, Twitter kullanıcıları tepki gösterdi.
PES DEDİRTEN 'ÖRDEK' YALANI
Özdağ daha önce de söylediği yalanlarla vatandaşları provoke etmek için yoğun çaba göstermişti. Bahçeşehir'de göletteki ördekleri çantasına koyarak çaldığı yönünde görüntüleri Özdağ tarafından paylaşılan kadınların Iraklı oldukları ortaya çıkmıştı. Kadınların ördekleri çalmadıkları, kendi ördeklerini komşuları rahatsız olduğu için gölete bırakmak istedikleri belirlenmişti.
'ÇOCUK' PROVOKASYONU
Özdağ'ın patlayan provokasyonlarıdan biri de 'Suriyelilerin saldırdığı çocuk' oldu.
Konya'da Suriyeliler tarafından yüzüne kezzap attığını öne sürdüğü çocuğun, aslında akranlarıyla oyun oynadığı sırada saldırıya uğradığı öğrenilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 12 yaşındaki şüpheli attığı sıvının kezzap olduğunu bilmediğini söylemişti.