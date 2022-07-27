Irkçı Özdağ'ın Türklerin giremediği gazino yalanı patladı: Paylaşımını anında sildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatif söylemlerine her gün bir yenisini ekliyor. Irkçı söylemlerini sosyal medyada dolaşan yalanlarla süsleyen Özdağ, tehlikeli olaylara yol açacak paylaşımlar yapmaktan kaçınmıyor. Özdağ özellikle mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis gibi illerin yer aldığı ve bilgi kirliliği neden olan tweetlerini daha sonra doğrusu ortaya çıksa bile çoğu zaman silmekten kaçınıyor. Ancak Özdağ bu kez doğrular karşısında direnemiyerek yalanından vazgeçti.

'ANTEP GAZİNOSU' YALANI

Özdağ, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda 'antep gazinosu' isimli bir işyerinin videosuna yer verdi. Videoyu, ""Türklerin girmesi yasak" olan gazino, yarın Türklerin girmesi yasak olan mahalle ve ilçeler… Aziz Türk Milleti, "Davulla zurnayla yollayacağız" diyenler yalan söylüyor. Kimse bedava alışveriş yaptığı yerden gönüllü gitmez.'' ifadeleriyle paylaşan Özdağ'ın mumu yatsıya kadar bile yanmadı.