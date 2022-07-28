Duayen sanatçı İlhan İrem'den olay FETÖ ve CHP sözleri: "Cumhuriyet düşmanı şizofren Fetuş, basiretsiz Kılıçdaroğlu ve İnce..."





Usta sanatçı İlhan İrem, icra ettiği sanatın yanı sıra yazdığı köşe yazıları ve söylemleri ile de tüm dikkatleri üzerine topluyordu.



FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'E: "CUMHURİYET DÜŞMANI ŞİZOFREN FETUŞ"

1999 yılında kaleme aldığı bir yazıda Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e 'Fetuş' diye hitap etmiş, eli kanlı Gülen'i 'Cumhuriyet düşmanı bir şizofren' olarak tanımlamıştı.