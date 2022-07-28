Duayen sanatçı İlhan İrem'den olay FETÖ ve CHP sözleri: "Cumhuriyet düşmanı şizofren Fetuş, basiretsiz Kılıçdaroğlu ve İnce..."

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
67 yaşında vefat eden sanatçı, ilk albümünü 1973 yılında çıkardı. "İşte Hayat", "Son Selam", "Ayrılık Akşamı", "Sen Bilirsin", şarkılarıyla liste başı oldu. 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı.
İrem, çeşitli kurumlarca "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü.
Usta sanatçı İlhan İrem, icra ettiği sanatın yanı sıra yazdığı köşe yazıları ve söylemleri ile de tüm dikkatleri üzerine topluyordu.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'E: "CUMHURİYET DÜŞMANI ŞİZOFREN FETUŞ"
1999 yılında kaleme aldığı bir yazıda Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e 'Fetuş' diye hitap etmiş, eli kanlı Gülen'i 'Cumhuriyet düşmanı bir şizofren' olarak tanımlamıştı.
Bu sözler FETÖ'cü vatan haini Gülen'in o kadar zoruna gitmiş olacak ki, İlhan İrem'e tazminat davası açarak para talep etmişti.