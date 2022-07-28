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    • 29.07.2022 01:15
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    • 29.07.2022 01:26
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Eczanelere ilişkin yeni kararlar alındı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacağını, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncelleneceğini duyurdu.

    Eczanelere ilişkin yeni kararlar alındı

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye Eczacılar Birliği başkan ve üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirterek toplantıda alınan kararları açıkladı.



    Koca'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, pandemi nedeniyle eczanelerin İTS (İlaç Takip Sistemi) kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak.



    Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek.



        Ayrıca eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek.

        İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
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        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Eczanelere ilişkin yeni kararlar alındı
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