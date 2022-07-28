Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Eczanelere ilişkin yeni kararlar alındı





Ayrıca eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek.



İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;



TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ başkanı ve üyeleriyle çarşamba günü yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık.

1-Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. pic.twitter.com/uh5IoHoCAj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2022