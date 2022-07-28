Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen İs.Asb.Çvş. Batuhan ŞİMŞEK şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek yaralanarak hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.