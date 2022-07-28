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    • 28.07.2022 23:14
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    • 28.07.2022 23:22
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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen İs.Asb.Çvş. Batuhan ŞİMŞEK şehit oldu

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Çvş. Batuhan ŞİMŞEK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde acı haber

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek yaralanarak hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen İs.Asb.Çvş. Batuhan ŞİMŞEK şehit oldu
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