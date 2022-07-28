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Haberler Magazin İlhan İrem’in son paylaşımına yorum yağdı! Kaleme aldığı satırlar dikkat çekti! Tam 21 hafta önce son halini yayınlamış...

İlhan İrem’in son paylaşımına yorum yağdı! Kaleme aldığı satırlar dikkat çekti! Tam 21 hafta önce son halini yayınlamış...

1969 yılında ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını atan İlhan İrem, şarkıları ve yorumuyla Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yerini aldı. 'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'Anlasana', 'İşte Hayat' , 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş', 'Ben Değilim' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan sanatçıdan bu akşam acı haber geldi. Gelen son dakika haberine göre; Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan İrem'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımına yorum yağdı. Tam 21 hafta önce son halini yayınlayan İlhan İrem'in kaleme aldığı satırlar ise dikkat çekti. İşte İlhan İrem'in son paylaşımı...

28.07.2022 22:20 - Son Güncelleme: 28.07.2022 23:44
İlhan İrem’in son paylaşımına yorum yağdı! Kaleme aldığı satırlar dikkat çekti! Tam 21 hafta önce son halini yayınlamış...

1 Nisan 1955'te Bursa'da dünyaya gözlerini açan İlhan İrem, 1969 yılında ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.

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İlhan İrem’in son paylaşımına yorum yağdı! Kaleme aldığı satırlar dikkat çekti! Tam 21 hafta önce son halini yayınlamış...

1970 yılında Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında Meltemler adını verdikleri orkestraları ile Marmara Bölgesi birincisi olan sanatçı, Uludağ'daki çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

İlhan İrem’in son paylaşımına yorum yağdı! Kaleme aldığı satırlar dikkat çekti! Tam 21 hafta önce son halini yayınlamış...

1973 yılında kendi imkanları ile Diskotür firmasına yaptığı ilk 45'liği "Birleşsin Bütün Eller - Bazen Neşe Bazen Keder" ile beklediği başarıyı yakalayamadı.

İlhan İrem’in son paylaşımına yorum yağdı! Kaleme aldığı satırlar dikkat çekti! Tam 21 hafta önce son halini yayınlamış...

Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda en popüler sarkıcı konumuna getirdi.

İlhan İrem’in son paylaşımına yorum yağdı! Kaleme aldığı satırlar dikkat çekti! Tam 21 hafta önce son halini yayınlamış...

1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile de başarısını devam ettiren İlhan İrem'in, "Üzülme Dostum", "Havalar Nasıl", "Ayrılık Akşamı", "Sensiz de Yaşanıyor", "Bal Ağızlım" gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu.

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