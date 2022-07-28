İlhan İrem’in son paylaşımına yorum yağdı! Kaleme aldığı satırlar dikkat çekti! Tam 21 hafta önce son halini yayınlamış...
1969 yılında ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını atan İlhan İrem, şarkıları ve yorumuyla Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yerini aldı. 'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'Anlasana', 'İşte Hayat' , 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş', 'Ben Değilim' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan sanatçıdan bu akşam acı haber geldi. Gelen son dakika haberine göre; Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan İrem'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımına yorum yağdı. Tam 21 hafta önce son halini yayınlayan İlhan İrem'in kaleme aldığı satırlar ise dikkat çekti. İşte İlhan İrem'in son paylaşımı...
28.07.2022 22:20 - Son Güncelleme: 28.07.2022 23:44
1 Nisan 1955'te Bursa'da dünyaya gözlerini açan İlhan İrem, 1969 yılında ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.
1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile de başarısını devam ettiren İlhan İrem'in, "Üzülme Dostum", "Havalar Nasıl", "Ayrılık Akşamı", "Sensiz de Yaşanıyor", "Bal Ağızlım" gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu.