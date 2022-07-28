İlhan İrem’in son paylaşımına yorum yağdı! Kaleme aldığı satırlar dikkat çekti! Tam 21 hafta önce son halini yayınlamış...

1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile de başarısını devam ettiren İlhan İrem'in, "Üzülme Dostum", "Havalar Nasıl", "Ayrılık Akşamı", "Sensiz de Yaşanıyor", "Bal Ağızlım" gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu.