CHP’li Adalar Belediyesi’nin önünde protesto: Biz oyumuzu İBB Başkanına bunun için vermedik

İNŞAAT ATIKLARINI PLAJA DÖKTÜLER

Belediyenin halk plajına, plaj yapılırken adanın inşaat atıklarının buraya döküldüğünü, plajın toprağının ise atların itlaf edilmesinde kullanılan zehirli maddenin gömülen atların zamanla çürüyüp toprağa karışması nedeniyle zehirli maddenin de toprağa karıştığı ve bu toprağın halk plajına döküldüğü konusuna değinen Karsan, "Belediyenin halk plajına asbestli demir hurdalarını döktüler, ispat edebilirim. O toprak nereden döküldü, ispat edebilirim. Güzel bir plaj yapılamaz mıydı? Biz bunlara karşıyız. Biz diyoruz ki, plajı halka açın" diye konuştu.

BİZ ADAYI BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE ALMADIK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Belediyenin asli görevi bu ve bunu gibi sorunları çözmek olduğunu ancak Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in görevinin bu ve bunun gibi sorunları çözmek olması gerekirken imar işleri, plaj işleriyle uğraştığının altını çizen Karsan, "Biz adayı büyüklerimizden böyle almadık. Biz büyüklerimizden tertemiz ada aldık ve çocuklarımıza öyle bir ada bırakmak istiyoruz. Şimdiki başkan yardımcısı KHK'ları bile hiçe sayarak oyunlarla istediği gibi at oynatıyor" ifadelerini kullandı.