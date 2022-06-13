Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.06.2022 20:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2022 21:06
    ABONE OL

    CHP'li Adalar Belediyesi'nde skandallar bitmiyor! Usulsüzlükleri ifşa olunca kazma kürekle saldırdılar

    Erdem Gül'ün başkanlık yaptığı CHP'li Adalar Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yolsuzluk, usulsüzlük, atların kaybolması gibi fiyaskolarla çalkalanan Adalar Belediyesi'ndeki usülsüzleri ifşa eden eski bilgi işlem şefi Serkan Güngör’e dün 16.30 sularında bir saldırı gerçekleşti. Güngör ağır bir şekilde yaralandı.

    CHP’li Adalar Belediyesi’nde skandallar bitmiyor

    Yolsuzluk, usulsüzlük, atların kaybolması gibi fiyaskolarla çalkalanan Adalar Belediyesi'ndeki usülsüzleri ifşa eden eski bilgi işlem şefi Serkan Güngör'e dün 16.30 sularında bir saldırı gerçekleşti.

    USÜLSÜZKLERİ İFŞA ETMESİNİN ARDINDAN SALDIRIYA UĞRADI


    Adalar Belediyesi'ndeki FETÖ yapılanmaları hakkında ve belediyenin usulsüzlüklerini sosyal medya paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaşımlarda bulunup Adalar Belediyesi aleyhinde paylaşımlarda bulunan Serkan Güngör'e Pazartesi günü saat 16.30 sularında Büyükada'da 7-8 kişi oldukları belirtilen şahıslar tarafından kazma kürekli saldırıda bulunuldu.

        Saldırıda kafasına darbe alan Güngör'ün başında yarık olduğu, 8 dikiş atıldığı, daha sonra ise Kartal'daki Dr. Lüftü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kırmızı alanda müşahede altında tutulduğu, doktorların öldürmeye yönelik saldırı olduğunu belirttiği, beyin kanaması şüphesiyle hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

        Güngör'ün, Büyükada'daki kaçak bir inşaat çalışmalarını görüntülemeye çalıştığı anda saldırının gerçekleştiği belirtilirken saldırganlar ise polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Babalar Günü
        Haberler Güncel CHP'li Adalar Belediyesi'nde skandallar bitmiyor! Usulsüzlükleri ifşa olunca kazma kürekle saldırdılar
            SON DAKİKA