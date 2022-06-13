Yolsuzluk, usulsüzlük, atların kaybolması gibi fiyaskolarla çalkalanan Adalar Belediyesi'ndeki usülsüzleri ifşa eden eski bilgi işlem şefi Serkan Güngör'e dün 16.30 sularında bir saldırı gerçekleşti.
USÜLSÜZKLERİ İFŞA ETMESİNİN ARDINDAN SALDIRIYA UĞRADI
Adalar Belediyesi'ndeki FETÖ yapılanmaları hakkında ve belediyenin usulsüzlüklerini sosyal medya paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaşımlarda bulunup Adalar Belediyesi aleyhinde paylaşımlarda bulunan Serkan Güngör'e Pazartesi günü saat 16.30 sularında Büyükada'da 7-8 kişi oldukları belirtilen şahıslar tarafından kazma kürekli saldırıda bulunuldu.