Adalar Belediyesi bünyesindeki kreşte skandal! 4 yaşındaki çocuk "engelli" iddiasıyla kurstan atıldı





"ÇOCUĞUM KREŞTE DÜŞTÜ. BİZİ İKİ SAAT SONRA ARADILAR"

Hayriye Y. "Sonrasında çocuğum düştü. Bizi iki saat sonra aradılar. Hiçbir şekilde çocuğumla ilgilenmeyip doktor çağırmayıp veya ambulans çağırmadan hastaneye götürmeden hiç güvenli bir ortamda olmayan çocuğu iki saat boyunca kreşin içinde tuttuktan sonra eşimi aradılar. O travmalardan sonra, çocuğumun sırtı iyileştikten sonra çocuğumu kandırmaya çalıştılar. Bize hiçbir şekilde görüntüleri izletmediler. Bu görüntülere biz farklı bir şekilde ulaştık. Sonra biz daha büyük travma geçirdik. Aradan bir zaman sonra zaten çocuğu bu kreşten attılar" dedi.



Kreş yetkililerinin, E.K.Y. hakkında ortaya attığı 'konuşma geriliği var' iddialarına ilişkin konuşan Hayriye Y. "Çocuğum kendi başına yemek yiyebilen, tuvalete gidebilen kendi başına hareket edebilen bir çocuk. Çocuğumda konuşma geriliği yok aslında. Ses tonu bozukluğu var. Çoğu çocukta ses tonu bozukluğu ve konuşma geriliği zaten var. Zaten kreşler bunun için var" dedi.

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