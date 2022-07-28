Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.07.2022 15:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2022 16:00
    ABONE OL

    Bir CHP zihniyeti meselesi: Ankapark 3 yılda nasıl enkaza dönüştü?

    Avrupa’nın en büyük tematik parkı Ankapark, 20 Mart 2019 tarihinde hizmete girdi. 7 ay sonra kapanan Ankapark'ın 3 yıl aradan sonra yeniden kapılarının açılmasıyla dev projenin yıkım görüntüsü Ankaralıları üzdü. Parkın içindeki yapıların gördüğü zarar, kablo ve cihazların çalınması şüphelere neden oldu. Güvenliği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan yatırımın nasıl böyle zarara uğradığının cevabı aranıyor. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek yatırımın bu hale gelmesinde en büyük sorumluluğun Mansur Yavaş'a ait olduğunu söylerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir." ifadelerini kullandı.

    Ankapark 3 yılda nasıl enkaza dönüştü?

    Avrupa'nın en büyük eğlence merkezi Ankapark, 7 ay sonra kapandı, 3 yılın sonunda tamamen enkaza döndü. Ankapark'ın bu derece zarar görmesinin nedeni halen muamma. Kapanmasının ardından meydana gelen zarara göz yumulduğu düşünülüyor. Ankapark'ın 4 ay önce çekilen görüntülerine bakıldığında, parkın içerisindeki yapılar oldukça sağlam görünüyor. Ancak yakın zamanda çekilen görüntülerde oyuncakların parçalandığı, cihazlar ve kabloların çalındığı tespit ediliyor.

    BURANIN TEK KATİLİ: MANSUR YAVAŞ
    Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundı.

    Gökçek şu ifadeleri kullandı: Buranın tek katili var: Mansur Yavaş. İstese Ankapark'ı rahatlıkla çalıştırırdı. Müstecir, çalışmayı bıraktıktan sonra mahkeme tespiti yaptırdı. 111 milyon lira zarar tespit etti. Peki niye mahkemeye müracaat edip de 'Hadi bize burayı teslim edin' demediniz? T-Rex'i gördünüz mü? Tamamen tahrip olmuş vaziyette. Bir hafta önce bu kadar tahrip olmamıştı bu kadar. Demek ki birileri kasten yaptı.

    KURUM: HİÇ Mİ SORUMLULUĞUNUZ YOK?
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

    Kurum, "Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Burası sadece bir Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir." ifadelerini kullandı.

    NASIL BU KADAR SAVUNMASIZ KALABİLDİ?
    Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA Güvenlik tarafından korunan bir yatırım alanı nasıl bu kadar savunmasız kalabildi? Çalınan metrelerce kablo ve ağır cihazlar alandan çıkarılırken, giriş ve çıkışlarda belediyenin güvenlik personelleri varken bu nasıl gerçekleşti?

        87 HIRSIZIN İÇERİSİNDE KAÇ PERSONEL VAR?
        Mansur Yavaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim tespit ettiğimiz 87 hırsızlık vakası var. Bizim göremediklerimiz de var." dedi.

        Melih Gökçek ise Mansur Yavaş'ın açıklamasına yanıt olarak; "87 hırsızın içerisinde kaç tane belediye personeli var? Açıkladın mı, açıklamadın. Ben de biliyorum bunların içerisinde belediye personellerinden hırsızlık yapanların olduğunu. Niye açıklamıyorsun?" dedi.

        CHP ZİHNİYETİ MESELESİDİR
        Bakan Kurum ise, "Burası sadece Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir. CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP zihniyetinin kodlarına, geleneklerine, tarihine mahkum olmuştur" dedi.

        YAVAŞ ONARACAK MI, DÖNÜŞTÜRECEK Mİ?
        Peki ya bundan sonra? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parkın işletme maliyetinin yüksek olduğundan yakınmış ve isteyen kuruma devredilebileceğini söylemişti.

        Yavaş yönetimi Ankapark'ı onaracak mı, dönüştürecek mi? Yoksa başka bir kuruma mı devredecek? Devir yetkisi kimde?

        Melih Gökçek, konuyla ilgili olarak, "Protokole göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı, Atatürk Orman Çiftliği'nin onaylaması kaydıyla rahatlıkla istenilen yere devredilme imkanı var." ifadelerini kullandı.

            ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
            Bakan Kurum ise, "Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde iki seçenek var. Ya Ankaralı kardeşlerimizin rızasıyla yapılan projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Binlerce Ankaralı kardeşimize, gencimize bu projede istihdam sağlayacaksınız. Ya da her fırsatta arkasına sığındığınız 'Engelleniyoruz' yalanına bir kez daha sarılacak ve burayı bir çöküntü alanı olarak bırakacaksınız. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ümit Özdağ iyice faşiste bağladı
            Haberler Güncel Bir CHP zihniyeti meselesi: Ankapark 3 yılda nasıl enkaza dönüştü?
                SON DAKİKA