Bir CHP zihniyeti meselesi: Ankapark 3 yılda nasıl enkaza dönüştü?

Avrupa'nın en büyük eğlence merkezi Ankapark, 7 ay sonra kapandı, 3 yılın sonunda tamamen enkaza döndü. Ankapark'ın bu derece zarar görmesinin nedeni halen muamma. Kapanmasının ardından meydana gelen zarara göz yumulduğu düşünülüyor. Ankapark'ın 4 ay önce çekilen görüntülerine bakıldığında, parkın içerisindeki yapılar oldukça sağlam görünüyor. Ancak yakın zamanda çekilen görüntülerde oyuncakların parçalandığı, cihazlar ve kabloların çalındığı tespit ediliyor.
BURANIN TEK KATİLİ: MANSUR YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundı.
Gökçek şu ifadeleri kullandı: Buranın tek katili var: Mansur Yavaş. İstese Ankapark'ı rahatlıkla çalıştırırdı. Müstecir, çalışmayı bıraktıktan sonra mahkeme tespiti yaptırdı. 111 milyon lira zarar tespit etti. Peki niye mahkemeye müracaat edip de 'Hadi bize burayı teslim edin' demediniz? T-Rex'i gördünüz mü? Tamamen tahrip olmuş vaziyette. Bir hafta önce bu kadar tahrip olmamıştı bu kadar. Demek ki birileri kasten yaptı.
KURUM: HİÇ Mİ SORUMLULUĞUNUZ YOK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
Kurum, "Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Burası sadece bir Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir." ifadelerini kullandı.
NASIL BU KADAR SAVUNMASIZ KALABİLDİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA Güvenlik tarafından korunan bir yatırım alanı nasıl bu kadar savunmasız kalabildi? Çalınan metrelerce kablo ve ağır cihazlar alandan çıkarılırken, giriş ve çıkışlarda belediyenin güvenlik personelleri varken bu nasıl gerçekleşti?