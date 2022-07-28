Bir CHP zihniyeti meselesi: Ankapark 3 yılda nasıl enkaza dönüştü?

Avrupa'nın en büyük eğlence merkezi Ankapark, 7 ay sonra kapandı, 3 yılın sonunda tamamen enkaza döndü. Ankapark'ın bu derece zarar görmesinin nedeni halen muamma. Kapanmasının ardından meydana gelen zarara göz yumulduğu düşünülüyor. Ankapark'ın 4 ay önce çekilen görüntülerine bakıldığında, parkın içerisindeki yapılar oldukça sağlam görünüyor. Ancak yakın zamanda çekilen görüntülerde oyuncakların parçalandığı, cihazlar ve kabloların çalındığı tespit ediliyor.

BURANIN TEK KATİLİ: MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundı.

Gökçek şu ifadeleri kullandı: Buranın tek katili var: Mansur Yavaş. İstese Ankapark'ı rahatlıkla çalıştırırdı. Müstecir, çalışmayı bıraktıktan sonra mahkeme tespiti yaptırdı. 111 milyon lira zarar tespit etti. Peki niye mahkemeye müracaat edip de 'Hadi bize burayı teslim edin' demediniz? T-Rex'i gördünüz mü? Tamamen tahrip olmuş vaziyette. Bir hafta önce bu kadar tahrip olmamıştı bu kadar. Demek ki birileri kasten yaptı.