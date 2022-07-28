Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru hakkında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "Şimdi ateşkese odaklanmalıyız. Savaşın kazananı olmaz barışın da kaybedeni" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Savaş başlamadan önce de savaşın önlenebilmesi için yoğun çaba sarf ettik. Başladıktan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sonlandırılması için sürdürüyoruz.

Bugün gerçekleştirilen görüşmenin çok verimli olduğunu belirten Gürcü Bakan da görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin alındığını söyledi. Bizler yoğun çaba sarf ettik. Tıkandığımız yerlerde Cumhurbaşkanımız liderlerle görüştü. Anlaşma imzalandı. Temennimiz kesintiye uğramadan sorunla karşılaşmadan bu ihracat gerçekleşsin. En önemlisi acil ihtiyacı olan ülkeler tahıla ulaşabilsin. İstanbul'daki koordinasyon merkezi denetleyecek.

Şimdi ateşkese odaklanmamız lazım. Barışın da kaybedeni yok. Bu savaş diplomasi masasında bitecek. Türkiye olarak biz elimizden geleni göstermeye devam edeceğiz.