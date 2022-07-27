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    • 27.07.2022 15:00
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    Son dakika: Ankapark'ın çürümeye terk edilmesine AK Parti'den sert tepki: Güvenliği sağlamadı bile isteye enkaz haline getirdi

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 20 Mart 2019'da açılışı yapılan Avrupa'nın en büyük tema parkı Ankapark'ı çürümeye terk etmesine tepkiler sürüyor. Konuyla alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamıyoruz” derken AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse “Mansur Yavaş bilerek isteyerek Ankapark’ı çürümeye bıraktı” ifadelerini kullandı.

    Ankapark’ın çürümeye terk edilmesine AK Parti’den tepki

    Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile Ankapark'ta incelemelerde bulundu. Murat Köse, Atatürk Orman Çiftliği ana kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

    Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilerek isteyerek Ankapark'ı çürümeye bıraktığını belirterek, "Ankapark'ı enkaz haline getirilmesine sebep olan Mansur Yavaş'tır. Buranın güvenliği asla sağlanmadı. Sağlansa bu tahribat olur muydu? Hırsızlık vakaları olmuş, onlara da bakacağız. Nasıl olmuş bu hırsızlıklar? Maalesef bilerek isteyerek buranın tahrip olması sağlanmıştır" dedi.

    Murat Köse, Ankapark'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

    "ANKAPARK ÖZENLE KORUNMADI"
    Murat Köse'nin açıklamaları şöyle:

        "Ankara Büyükşehir yönetiminde, enkaz edebiyatı yaparak dördüncü yılına giren Sayın Mansur Yavaş, bu dört yılda verdiği sözlerin hiçbirini yapmadığı gibi milli servet olan Ankapark gibi böyle devasa bir vizyon projeyi maalesef, şahsi hırsından devri sabık yaparak harabeye çevirmiştir."

        "Ankapark işletilmedi ve özenle korunmadı. Ankapark'taki tüm oyuncaklar ve demirbaşlar Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilerek bu mekanlara yerleştirilmiştir ve bunların hepsi önce Ankara Büyükşehir Belediyesi sonra Atatürk Orman Çiftliği'nin malıdır. İşletmesi, çalıştırması bir yana ki böyle bir vizyonun ve becerinin olmadığı artık çok net herkes biliyor, Ankapark'taki oyuncaklar ve donanımlar bu süreçte en azından korunmalıydı."

        "Doğal ortamdan etkilenmelerinin önüne geçecek önlemler alınmalıydı. Dışarda bulunan oyuncakların, yağmurdan, kardan güneşten etkilenmemeleri için basit tedbirler alınabilirdi. Ankapark'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız."

        "Ankapark'ı enkaz haline getirilmesine sebep olan Sayın Mansur Yavaş'tır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir önerge vererek komisyon marifeti ile Ankapark'taki oluşturulan kamu zararının tam olarak tespit edilmesini ve sorumluların cezalandırılması, oluşan kamu zararını ödemesi açısından da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum."

        "ANKAPARK'IN GÜVENLİĞİ ASLA SAĞLANMADI"
        Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilerek isteyerek Ankapark'ı çürümeye bıraktığını belirterek, "Aslında defalarca kendisine 'Burayı harabe bir parka dönüştürme beceremiyorsan ver biz yapalım' dememize rağmen şimdi bakıyoruz o tahribat daha da artmış. Buranın güvenliği asla sağlanmadı. Sağlansa bu tahribat olur muydu? Hırsızlık vakaları olmuş, onlara da bakacağız. Nasıl olmuş bu hırsızlıklar? Maalesef bilerek isteyerek buranın tahrip olması sağlanmıştır" dedi.

            "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKAPARK'I TEKRAR HİZMETE GEÇİRMELİ"
            Sabah'ta yer alan habere göre, Murat Köse, Ankapark'ın Ankara ekonomisine katkı sağlayacağını hatırlatarak, "Dünyanın her tarafında bu tür tematik parklar var. Burası Ankara'nın değerini artıracaktır. Ama Sayın Mansur Yavaş kendisinin dünya şehirleriyle yarışacak tek bir projesi yokken burayı da bu hale getirmiştir. Bir an evvel Ankara Büyükşehir Belediyesi burayı tekrar hizmete geçirmelidir. Yapamıyorsa tekrar söylüyoruz, beceremiyorsa biz yaparız" diye konuştu.

            ANLAYAMIYORUZ
            Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ANKAPARK konusunda ise duruşlarının aynı olduğuna dikkati çekerek, "Biz hep şunu söyledik. Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli. 'Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir?' dedik. Ama bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz" diye konuştu.

            Bakan Kurum, ANKAPARK projesinin eleştirilebileceğini, beğenilmeyebileceğini, hatalar bulunabileceğini, eksikliklerin fark edilebileceğini belirterek, "Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız" ifadelerini kullandı.
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