Son dakika: Ankapark'ın çürümeye terk edilmesine AK Parti'den sert tepki: Güvenliği sağlamadı bile isteye enkaz haline getirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile Ankapark'ta incelemelerde bulundu. Murat Köse, Atatürk Orman Çiftliği ana kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilerek isteyerek Ankapark'ı çürümeye bıraktığını belirterek, "Ankapark'ı enkaz haline getirilmesine sebep olan Mansur Yavaş'tır. Buranın güvenliği asla sağlanmadı. Sağlansa bu tahribat olur muydu? Hırsızlık vakaları olmuş, onlara da bakacağız. Nasıl olmuş bu hırsızlıklar? Maalesef bilerek isteyerek buranın tahrip olması sağlanmıştır" dedi.
Murat Köse, Ankapark'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
"ANKAPARK ÖZENLE KORUNMADI"
Murat Köse'nin açıklamaları şöyle: