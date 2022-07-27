Son dakika: Ankapark'ın çürümeye terk edilmesine AK Parti'den sert tepki: Güvenliği sağlamadı bile isteye enkaz haline getirdi

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKAPARK'I TEKRAR HİZMETE GEÇİRMELİ"

Sabah'ta yer alan habere göre, Murat Köse, Ankapark'ın Ankara ekonomisine katkı sağlayacağını hatırlatarak, "Dünyanın her tarafında bu tür tematik parklar var. Burası Ankara'nın değerini artıracaktır. Ama Sayın Mansur Yavaş kendisinin dünya şehirleriyle yarışacak tek bir projesi yokken burayı da bu hale getirmiştir. Bir an evvel Ankara Büyükşehir Belediyesi burayı tekrar hizmete geçirmelidir. Yapamıyorsa tekrar söylüyoruz, beceremiyorsa biz yaparız" diye konuştu.

ANLAYAMIYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ANKAPARK konusunda ise duruşlarının aynı olduğuna dikkati çekerek, "Biz hep şunu söyledik. Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli. 'Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir?' dedik. Ama bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, ANKAPARK projesinin eleştirilebileceğini, beğenilmeyebileceğini, hatalar bulunabileceğini, eksikliklerin fark edilebileceğini belirterek, "Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız" ifadelerini kullandı.