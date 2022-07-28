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    • 28.07.2022 14:33
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    Başkan Erdoğan Yazar Rıdvan Kaya'nın babası Hacı Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Yazar Rıdvan Kaya'nın babası Hacı Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı. Hacı Nimet Kaya geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti...

    Başkan Erdoğan Yazar Rıdvan Kaya'nın babası Hacı Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı.

    Cenazede konuşan Erdoğan şunları söyledi;

    "EHL-İ HAL BİR AĞABEYİMİZDİ"
    "Şu anda musalla taşında bulunan Mehmet Nimet Kaya ağabeyimizi buradan Hakk'a uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Dönüş Allah'a. Ben Nimet ağabeyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehl-i hal bir ağabeyimizdi.

    ALLAH İÇİN NİMET AĞABEYİMİZİ ÇOK SEVDİK O DA BİZİ SEVDİ
    O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldik. Böyle bir eceli kaza ile şimdi Hakk'a uğurluyoruz. Tezkiyeler yaptık. Yarın sabah itibariyle de Tillo'ya kendi topraklarına yolcu edilecek.

    Hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik. O da bizi sevdi.

    Bayramlar gelir geçerdi, muhakkak birbirimizi arardık. Böyle de bir hukukumuz vardı. Rabbim bu hukukumuzu sevgili habibinin sancağı altında buluşmayı da haşr cem olmayı da bizlere nasip eylesin. Fazla söze hacet yok. Tekrar hep birlikte ruhu için El-Fatiha" ifadelerini kullandı.

        TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
        Alınan bilgiye göre, Unkapanı'nda Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray istikametine giden Burak Sabay yönetimindeki motosiklet ile ara sokaktan caddeye geçiş yaptığı öğrenilen Hacı Nimet Kaya'nın kullandığı 34 LM 6245 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Kaya, araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kaya ile motosiklet sürücüsü Sabay, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        Her iki sürücü de hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Yazar Rıdvan Kaya'nın babası Hacı Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı
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