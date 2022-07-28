5’i bir yerde!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir yayında yaptığı 5 çelişkili açıklamayla yine gündem yarattı. Duyanlar kulaklarına inanamadı.



İşte o komik ve yalan cevapları...



1- NE DEDİ: EN AZ 5 KEZ ADAY OLMADIĞIMI SÖYLEDİM

DOĞRUSU: Üç ay önce "Ekrem İmamoğlu, kendini taca, auta atmıyor" açıklaması yapmıştı.