Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 5’i bir yerde yalan!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir yayında yaptığı 5 çelişkili açıklamayla yine gündem yarattı. Duyanlar kulaklarına ınanamadı.

    5’i bir yerde!

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir yayında yaptığı 5 çelişkili açıklamayla yine gündem yarattı. Duyanlar kulaklarına inanamadı.

    İşte o komik ve yalan cevapları...

    1- NE DEDİ: EN AZ 5 KEZ ADAY OLMADIĞIMI SÖYLEDİM

    DOĞRUSU: Üç ay önce "Ekrem İmamoğlu, kendini taca, auta atmıyor" açıklaması yapmıştı.



    2- NE DEDİ: ÖĞRENCİLERE İLK KEZ BEN BURS VERİYORUM

    DOĞRUSU: Bursu Erdoğan başlattı. 1994-2004 arası 313 bin öğrenciye 48 milyon ödeme yapıldı.



    3- NE DEDİ: 100 BİN TEST KİTABI DAĞITTIM. İÇİNDE FOTOĞRAFIM YOK.

    DOĞRUSU: Canlı yayında dinleyiciler, fotoğraflı kitabın görüntüsünü gönderdi. Şaşırdı...

    4- NE DEDİ: SEÇİLDİKTEN SONRA 200 BİN ÇOCUĞU SÜT DAĞITTIK.

    DOĞRUSU: Daha bir ay önce katıldığı etkinlikte, "150 bin çocuğua süt dağıtıyoruz." dedi.
        Atama kararları Resmi Gazete’de!
        Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 5’i bir yerde yalan!
            SON DAKİKA