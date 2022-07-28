5’i bir yerde!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir yayında yaptığı 5 çelişkili açıklamayla yine gündem yarattı. Duyanlar kulaklarına inanamadı.
İşte o komik ve yalan cevapları...
1- NE DEDİ: EN AZ 5 KEZ ADAY OLMADIĞIMI SÖYLEDİM
DOĞRUSU: Üç ay önce "Ekrem İmamoğlu, kendini taca, auta atmıyor" açıklaması yapmıştı.
2- NE DEDİ: ÖĞRENCİLERE İLK KEZ BEN BURS VERİYORUM
DOĞRUSU: Bursu Erdoğan başlattı. 1994-2004 arası 313 bin öğrenciye 48 milyon ödeme yapıldı.
3- NE DEDİ: 100 BİN TEST KİTABI DAĞITTIM. İÇİNDE FOTOĞRAFIM YOK.
DOĞRUSU: Canlı yayında dinleyiciler, fotoğraflı kitabın görüntüsünü gönderdi. Şaşırdı...
4- NE DEDİ: SEÇİLDİKTEN SONRA 200 BİN ÇOCUĞU SÜT DAĞITTIK.
DOĞRUSU: Daha bir ay önce katıldığı etkinlikte, "150 bin çocuğua süt dağıtıyoruz." dedi.