28 Temmuz az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!

Gerçekleşen depremler hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Endişe yaşayan vatandaşların en merak ettikleri arasında bugün deprem mi odlu sorusu yer alıyor. İşte son depremler listesi ve konu hakkında detaylar...
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
Deprem sebebiyle endişe yaşayan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Son dakika depremler ve güncel deprem listesine aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE HİSSEDİLİR?
1 ve 2 büyüklüğünde depremler: Bu büyüklükteki depremleri insanlar hissetmezler sadece ölçüm için geliştirilen cihazlar kaydebilir. 3 büyüklüğünde deprem: Kapalı mekanda bulunuyorsanız, evinizin önünden kamyon geçmesi gibi küçük sarsıntılar hissedersiniz.