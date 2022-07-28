28 Temmuz az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!

DEPREMİN OLUŞUMU ÖNLENEBİLİR Mİ?



Depremler Önlenemez, Ancak Depremlerin Afetlere Dönüşmesi Önlenebilir. Afetler her zaman her yerde olabilir ve afetlere müdahale etmekle yükümlü kişiler, (ki bu kişilerde afetzede olabilirler) afet sonrası ihtiyaçlarımızı çok kısa bir sürede karşılayamayabilirler.