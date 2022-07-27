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    • 27.07.2022 23:09
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    • 27.07.2022 23:18
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    Teröriste resmi ağıt yakan ABD'nin yaman çelişkisi! Türkiye'ye samimi olmayan başsağlığı mesajı

    Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından nokta operasyonla öldürülen PKK'lı terörist için taziye mesajı yayımlayan ABD'den şimdi de Türkiye'ye destek mesajı geldi! ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK ve uzantılarına açıkça destek verdiğini hatırlatarak, "PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil" ifadelerini kullandı.

    Teröriste ağıt yakan ABD’den büyük samimiyetsizlik

    Türkiye'nin sınır ötesinde PKK terör örgütü ve uzantılarına karşı mücadelesi devam ediyor. Ne yazık ki bölgeden dün akşam saatlerinde acı haber geldi.

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu, Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal ve Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek şehit düştü.



    ABD'DEN TAZİYE MESAJI
    Türkiye bugün yastaydı. 3 şehirde vatandaşlar gözyaşları ile şehitlerini uğurladı. Hem Türkiye ile müttefikliğe vurgu yapan hem de bölgede DEAŞ ile mücadele bahanesi ile teröristlere eğitimden sağlığa kadar her türlü desteği açıkça veren ABD, Türkiye için taziye mesajı yayınladı.

    "NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"
    ABD büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerine yer verildi.



        PKK İÇİN TAZİYE YAYINLAMIŞLARDI
        ABD Merkez Komutanlığı geçtiğimiz hafta, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarından biri olan SDG'nin üst düzey teröristlerinden Salva Yusuk ve beraberindeki iki kadın teröristi öldürmesinin ardından söz konusu teröristler için taziye mesajı yayınlanmıştı.



        BAKAN SOYLU'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM: HİÇ SAMİMİ DEĞİL
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin taziye mesajı sonrasında bir paylaşımda bulundu.

        Soylu, ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği hatırlatarak "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Teröriste resmi ağıt yakan ABD'nin yaman çelişkisi! Türkiye'ye samimi olmayan başsağlığı mesajı
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