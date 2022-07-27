Teröriste resmi ağıt yakan ABD'nin yaman çelişkisi! Türkiye'ye samimi olmayan başsağlığı mesajı





ABD'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye bugün yastaydı. 3 şehirde vatandaşlar gözyaşları ile şehitlerini uğurladı. Hem Türkiye ile müttefikliğe vurgu yapan hem de bölgede DEAŞ ile mücadele bahanesi ile teröristlere eğitimden sağlığa kadar her türlü desteği açıkça veren ABD, Türkiye için taziye mesajı yayınladı.