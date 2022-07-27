"Görmezden geldiler boyaları döküldü" Bakan Soylu: Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti

TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sundu. Komisyon bugün Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplanmıştı. Karma Komisyonun, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü.
Toplantıda, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar aldı.
POLİSE ATILAN YUMRUK HDPKK SEVGİSİNE KURBAN GİTTİ
Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti. Polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz tayfası HDPKK'nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü. Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı?" dedi.