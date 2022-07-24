Terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde Suriye ile Irak'ta YPG/PKK'ya göz açtırmıyor. MİT'in desteğiyle nokta operasyonlarla terör örgütünün elebaşları tek tek avlanırken, sızma ve saldırı planlayan teröristler daha hazırlıkları sırasında öldürülüyor.

SİYASİ DESTEK VERİYORLAR

Türkiye'nin kararlı mücadelesi ülke ve sınırın ötesinde huzur ve güven ortamını sağlamak için aralıksız sürerken, ABD başta olmak üzere NATO müttefikiler ülkeler bu mücadeleyi baltalamak için elinden geleni yapıyor. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütünü silahlandıran ABD, siyasi destek vermekten de kaçınmıyor.