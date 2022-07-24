Terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde Suriye ile Irak'ta YPG/PKK'ya göz açtırmıyor. MİT'in desteğiyle nokta operasyonlarla terör örgütünün elebaşları tek tek avlanırken, sızma ve saldırı planlayan teröristler daha hazırlıkları sırasında öldürülüyor.
SİYASİ DESTEK VERİYORLAR
Türkiye'nin kararlı mücadelesi ülke ve sınırın ötesinde huzur ve güven ortamını sağlamak için aralıksız sürerken, ABD başta olmak üzere NATO müttefikiler ülkeler bu mücadeleyi baltalamak için elinden geleni yapıyor. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütünü silahlandıran ABD, siyasi destek vermekten de kaçınmıyor.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADILAR
CENTCOM komutanı Michael Erik Kurilla, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk gibi isimler terör elebaşısı Mazlum Kobani ile görüşmüş, ABD'li komutanlar YPG'li teröristleri sık sık ziyaret etmişti. Yaşanan rezilliklere yeni bir perde daha eklendi. CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) TSK tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü yönetici için taziye yayınladılar.
KRİTİK BİR SDG LİDERİYDİ
Yayınlanan taziye mesajında, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (aka Ciyan Afrin), 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlediği saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. Salwa, 2017'de Kuzeydoğu Suriye'deki aşağılık ideolojiyi yenmek için verilen mücadelenin zirvesinden bu yana IŞİD'e karşı savaşta güçlere liderlik eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM, bu 3 SDG savaşçısının Ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.