Tahıl gemileri demir alıyor! Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da açıldı: Hedef 50 milyon ton

"MERKEZDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR ENERJİ KRİZİ VE DİĞER BAZI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE DE MODEL OLABİLİR"

Her fırsatta barıştan, huzurdan ve diyalogdan yana olduklarını ifade ettiklerine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, gerginliğin başından itibaren çatışmanın önlenmesi, savaş çıktıktan sonra da ateşkesin bir an önce sağlanması ve diplomatik çözüm için büyük bir çaba göstermiş, gayretlerini sürdürmüştür. Bu doğrultuda Türkiye olarak tüm Bakanlık ve kurumlarımız dengeli, itidalli ve kolaylaştırıcı yönde çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür, sürdürmektedir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, gerginliğin azaltılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını hedefliyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak NATO'daki sorumluluklarımızı da yerine getirdik, yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin duruşunun, her iki ülke ile diyalog halinde olmasının doğruluğu ve önemi bu şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bildiğiniz gibi bizim başlangıçtan itibaren hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna'da temaslarımız devam etmektedir. Gıda krizinin önlenmesine ve uzmanlara göre gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak olan bu merkezde yapılacak çalışmalar, benzer şekilde enerji krizi ve diğer bazı sorunların çözümüne de model olabilir diye düşünüyoruz. Bu merkez, ayrıca gıda krizinin önlenmesi ve Afrika'dan Avrupa ve Türkiye'ye olabilecek düzensiz göçün engellenmesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle sürece destek sağlayan Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sayın Şoygu'ya, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov'a, Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov'a, katkı sağlayan tüm personele, BM görevlilerine ve ilgili bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve personeline teşekkür ediyorum, huzurlarınızda. Değerli katılımcılar, bu çalışmalar sırasında direktif ve kararlı duruşuyla çalışmalarımızın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Bakan Akar, merkezdeki personellere çalışmalarında başarı dileyerek, Rusça, İngilizce, Ukraynaca ve Türkçe teşekkür etti.

200'DEN FAZLA YERLİ VE YABANCI BASIN TAKİP ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, basın mensuplarının yoğun ilgiyle karşılaştı. 200 civarında yerli ve yabancı basın mensubu, dünyanın merakla beklediği çözüm merkezinden gün boyu yayın yaptı.