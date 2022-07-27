Tahıl gemileri demir alıyor! Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da açıldı: Hedef 50 milyon ton

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bütün dünyayı etkileyen tahıl sevkiyatında yaşanan kriz, Dolmabahçe'de varılan mutabakatla son buldu. Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Rusya ve Ukrayna'nın masaya oturduğu anlaşma çerçevesinde tahıl sevkiyat sürecinin güvenle işleyebilmesi için İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Dünyaya nefes aldıracak tahıl yolculuğunun yönetileceği Müşterek Koordinasyon Merkezi, dün itibariyle göreve başladı.
MERKEZ İSTANBUL OLDU
Milli Savunma Üniversitesi içerisinde yer alan koordinasyon merkezinin açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Tarihi törende, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkililerle birlikte BM'yi temsilen diplomatlar da hazır bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılacak çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle uzmanlar tarafından belirtildiği üzere fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.
Bakan Akar, tahıl koridoru anlaşması kapsamında Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Merkez önünde tören mangasını selamlayan Akar, daha sonra merkezi ziyaret etti. Burada görev alan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ile sohbet ederek bilgi alan Akar, tören öncesi Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin çalışma odalarına ziyarette bulundu.
Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un kıtaların buluşma noktası olduğunu, merkezin tüm dünya için özel bir anlam taşıdığını ve tamamen insani amaçlar doğrultusunda çalışacağını, bu merkezde katılımcılarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın, enerji ve gıda krizini arttırdığına değinen Akar, "Dünyadaki tahıl arzının yaklaşık üçte biri Rusya ve Ukrayna tarafından sağlanmaktadır. Ukrayna'dan çıkarılamayan tahıl sorununun devam etmesi, başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere küresel anlamda hem açlık hem de düzensiz göç nedeniyle ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Dolayısıyla Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve belki de daha önemlisi kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması zarureti doğmuştur." diye konuştu.
Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek bu sorunun çözümü için inisiyatif aldığını vurguladı.