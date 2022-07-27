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    Kılıçdaroğlu adaylık tehdiyleriyle parmak sallayan Selahattin Demirtaş'a mesaj yolladı: Serbest kalması en büyük arzum!

    Altılı Masa, HDP’yi yok saydı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Selahattin Demirtaş’ın adaylık tehditleriyle paniğe kapıldı. Mesajı yolladı: Serbest kalması en büyük arzum!

    Altılı Masa, HDP’yi yok saydı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Selahattin Demirtaş’ın adaylık tehditleriyle paniğe kapıldı. Mesajı yolladı: SERBEST KALMASI EN BÜYÜK ARZUM!

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sayısız kez sandıkta yenilgiye uğradı. Ancak hiçbirinden ders almadı. Son olarak Altılı Masa'yı topladı. Masanın gizli ortağı HDP'yi ise gündeme almadı! Bu durum, PKK'nın siyasi kanadında huzursuzluk yarattı! Terör suçundan tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şantaja başladı! "Ya istediğimiz aday çıkar, ya da biz aday çıkartırız" diyerek Altılı Masa'ya tehditler yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı koltuğu hayallerine dalan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da panik sardı! Önceki gün verdiği röportajla Demirtaj'a mesaj yolladı. "Demirtaş haksız yere tutuklu. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Osman Kavala da serbest kalmalı" ifadesini kullandı. Sözleri büyük tepki aldı: Bay Kemal'in arzusu devletin bekası, huzuru değil, Demirtaş'ın özgür kalmasıymış. Kendi ağzıyla itiraf etti.



    KÖTÜ HESAP
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün Twitter'dan video paylaştı. Mutfaktan fakir edebiyatına başladı! Ancak hesabı tutmadı! Videoyu beğenen ve paylaşanların büyük çoğunluğu bot hesap çıktı!

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    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu adaylık tehdiyleriyle parmak sallayan Selahattin Demirtaş'a mesaj yolladı: Serbest kalması en büyük arzum!
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