Kılıçdaroğlu adaylık tehdiyleriyle parmak sallayan Selahattin Demirtaş'a mesaj yolladı: Serbest kalması en büyük arzum!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sayısız kez sandıkta yenilgiye uğradı. Ancak hiçbirinden ders almadı. Son olarak Altılı Masa'yı topladı. Masanın gizli ortağı HDP'yi ise gündeme almadı! Bu durum, PKK'nın siyasi kanadında huzursuzluk yarattı! Terör suçundan tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şantaja başladı! "Ya istediğimiz aday çıkar, ya da biz aday çıkartırız" diyerek Altılı Masa'ya tehditler yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı koltuğu hayallerine dalan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da panik sardı! Önceki gün verdiği röportajla Demirtaj'a mesaj yolladı. "Demirtaş haksız yere tutuklu. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Osman Kavala da serbest kalmalı" ifadesini kullandı. Sözleri büyük tepki aldı: Bay Kemal'in arzusu devletin bekası, huzuru değil, Demirtaş'ın özgür kalmasıymış. Kendi ağzıyla itiraf etti.