Son dakika: CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. AK Parti'den olağanüstü toplantı çağrısına olumsuz yanıt geldi.

AK PARTİ'DEN CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISINA YANIT

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

CHP çözüm amaçlı mı yoksa şov amaçlı mı çağrı yaptı? Bu ülke yerli otomobil yapmak istediğinde yapamaz diyenler, ürettiğimizde satamaz diyenlerin psikolojisine bakınca bu bize bir patolojiyi gösteriyor.

Bugün iktidar olmak için 6'lı masada bir araya geliyorsunuz, siz bunu bile beceremiyorsunuz. Birileri yalandan, iftiradan medet umarak siyaset yapacaklarını sanıyorsa Anadolu'nun irfanına çarparlar ve yok olurlar arkadaşlar.

Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışma yapıyorlar. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Bizim sorunlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların istismar ve şov malzemesi haline dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Bu çağrı kimseye danışılmadan yapılmıştır. Kendi ittifak ortaklarına bile danışmamışlar.

HDP DE KATILMAYACAĞINI DUYURDU

HDP, 1 Ağustos'ta Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını duyurdu.