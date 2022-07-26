Ekrem İmamoğlu canlı yayında peş peşe yalanlarını sıraladı! Sosyal medyadan gerçek sorular geldi: Kaç kişiyi attı, kaç HDP'li aldı?

BU KAÇAK ALANI NE ZAMAN BIRAKACAK?

Kullanıcılar "Fatih bey, İBB Başkanına sorar mısınız Beylikdüzü'nde İmamoğlu inşaat tarafından yapılan ve bir süre kendisinin de oturduğu villların 3 bin m2'si kaçak. Bu kaçak alanı ne zaman bırakacak?" diye sordu.