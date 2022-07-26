Ekrem İmamoğlu canlı yayında peş peşe yalanlarını sıraladı! Sosyal medyadan gerçek sorular geldi: Kaç kişiyi attı, kaç HDP'li aldı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın suni sorularına canlı yayında cevap verdi. Gerçek soruları soramayan Altaylı'nın yanı sıra İmamoğlu, yalanlarını peş peşe sıraladı.
BEYAZ KÖŞKÜ NEDEN KENDİNE KAPATTIRDI?
Sosyal medyadaki vatandaşlar gerçek soruları tek tek soru. Kullanıcılar, "Fatih bey, İBB Başkanına sorar mısınız? Florya'daki ormanı İstanbullulara açan İBB Başkanı, İBB'nin kasasından 20 milyon TL harcayıp Rumeli Hisarında kendine neden köşk yaptırdı. Emirgan'daki Beyaz Köşkü neden kendine kapattırdı?" dedi.
KAÇ TANE HDP'Lİ ALDI?
Vatandaşlar, "Kaç kişiyi attı işten? Kaç tane HDP'li aldı. Araçları sergileyip fazla aracın israf olduğunu söyleyip, niye yeniden daha fazla araç ihalesi yaptı?" diye soru sordu.
Dağ kadrosu İBB'de!