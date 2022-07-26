Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 26.07.2022 23:47
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    • 27.07.2022 00:20
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    Ekrem İmamoğlu canlı yayında peş peşe yalanlarını sıraladı! Sosyal medyadan gerçek sorular geldi: Kaç kişiyi attı, kaç HDP'li aldı?

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorularını yalanla yanıtladı. Fatih Altaylı suni sorular yönelterek, gündemdeki skandal konulara değinmeden İmamoğlu yine pr yaptı. Gerçek soruları ise yine sosyal medyadan vatandaşlar sordu. Vatandaşlar, "Kaç kişiyi attı işten? Kaç tane HDP'li aldı. Araçları sergileyip fazla aracın israf olduğunu söyleyip, niye yeniden daha fazla araç ihalesi yaptı?" diye soru sordu. Ayrıca İmamoğlu, "Ücretsiz test kitaplarında fotoğrafınız var mı? sorunuza 'hayır' dedi oysaki kitaplarda fotoğrafları boy boy yer alıyor. İşte İmamoğlu'na sorulamayan sorular ve Ekrem'in canlı yalanları...

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu canlı yayında peş peşe yalanlarını sıraladı!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın suni sorularına canlı yayında cevap verdi. Gerçek soruları soramayan Altaylı'nın yanı sıra İmamoğlu, yalanlarını peş peşe sıraladı.

    BEYAZ KÖŞKÜ NEDEN KENDİNE KAPATTIRDI?

    Sosyal medyadaki vatandaşlar gerçek soruları tek tek soru. Kullanıcılar, "Fatih bey, İBB Başkanına sorar mısınız? Florya'daki ormanı İstanbullulara açan İBB Başkanı, İBB'nin kasasından 20 milyon TL harcayıp Rumeli Hisarında kendine neden köşk yaptırdı. Emirgan'daki Beyaz Köşkü neden kendine kapattırdı?" dedi.

    KAÇ TANE HDP'Lİ ALDI?

    Vatandaşlar, "Kaç kişiyi attı işten? Kaç tane HDP'li aldı. Araçları sergileyip fazla aracın israf olduğunu söyleyip, niye yeniden daha fazla araç ihalesi yaptı?" diye soru sordu.

    Dağ kadrosu İBB'de!

        BU KAÇAK ALANI NE ZAMAN BIRAKACAK?

        Kullanıcılar "Fatih bey, İBB Başkanına sorar mısınız Beylikdüzü'nde İmamoğlu inşaat tarafından yapılan ve bir süre kendisinin de oturduğu villların 3 bin m2'si kaçak. Bu kaçak alanı ne zaman bırakacak?" diye sordu.

        FOTOĞRAFLARI YOKMUŞ (!)

        Fatih Altaylı "Test kitaplarına fotoğrafınızı bastırdınız mı?" diye sordu, İmamoğlu 'Hayır' dedi.

        SÜT YALANI

        İmamoğlu çocuklara "200 bin çocuğa süt dağıttık'' dedi oysaki bu yalan bilgi yine algıydı. Gerçek ise Resmi İBB Denetim komisyon Raporuna göre süt dağıtılan çocuk sayısı 67 bin 671 dağıtıldı.
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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu canlı yayında peş peşe yalanlarını sıraladı! Sosyal medyadan gerçek sorular geldi: Kaç kişiyi attı, kaç HDP'li aldı?
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