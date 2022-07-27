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    • 27.07.2022 19:54
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    Son dakika: Irak'ta Meclis baskını! Sadr yanlısı grup parlamentoyu işgal etti

    Son dakika... Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.

    Irak’ta Meclis baskını!

    Son dakika.. Bağdat'ta Mukteda Es-Sadr'ın taraftarları Irak Meclisi'ni bastı.

    İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

    BARİYERLER KIRILDI

    Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.

    BAŞBAKAN GÖSTERİCİLERE SESLENDİ: ÇEKİLİN

    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Irak'ta Meclis baskını! Sadr yanlısı grup parlamentoyu işgal etti
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