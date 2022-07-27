Son dakika.. Bağdat'ta Mukteda Es-Sadr'ın taraftarları Irak Meclisi'ni bastı.
İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.
BARİYERLER KIRILDI
Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.
BAŞBAKAN GÖSTERİCİLERE SESLENDİ: ÇEKİLİN
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.