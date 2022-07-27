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    • 27.07.2022 20:36
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    Son dakika: Türkiye ve Ukrayna arasında kritik görüşme! Gündem tahıl sevkiyatı

    Türkiye ve Ukrayna arasında tahıl sevkiyatına ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile sevkiyata ilişkin devam eden hazırlıkları konuştu. Öte yandan dünyaya nefes aldıracak tahıl yolculuğunun yönetileceği Müşterek Koordinasyon Merkezi, dün itibariyle göreve başladı.

    Türkiye ve Ukrayna arasında kritik görüşme!

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bütün dünyayı etkileyen tahıl sevkiyatında yaşanan kriz, Dolmabahçe'de varılan mutabakatla son buldu.

    Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Rusya ve Ukrayna'nın masaya oturduğu anlaşma çerçevesinde tahıl sevkiyat sürecinin güvenle işleyebilmesi için İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulması kararlaştırıldı.



    Dünyaya nefes aldıracak tahıl yolculuğunun yönetileceği Müşterek Koordinasyon Merkezi, dün itibariyle göreve başladı.

    TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA KRİTİK TEMAS
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinin bugün açılışından duyulan memnuniyet ifade edildi.

    Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.




        GEMİLER ANBEAN İZLENECEK
        İstanbul Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'daki limanlarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini anbean takip edecek. Ukrayna limanlarında kalan tahılların dünya pazarına açılması için yüklü gemiler, Karadeniz üzerinden İstanbul'a gelecek. Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan Ukrayna tahılının Türkiye üzerinden dünyaya ihracatı yapılacak.

        50 MİLYON TONLUK SEVKİYAT
        İlk geminin 2 hafta içerisinde hareket etmesi beklenirken, 20 milyon ton tahıl Karadeniz'de açılan güvenli koridor yoluyla dünyaya ulaşacak. İlerleyen zamanlara bu miktarın 50 milyon tona çıkması bekleniyor.



        MERKEZ ÇALIŞMAYA BAŞLADI
        Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolüyle Birleşmiş Milletler'in (BM) planıyla Ukrayna ve Rusya tahılının dünya piyasalarına Karadeniz üzerinden sevk edilebilmesi için imzalar atıldı. Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından çıkacak tahıla ilişkin çalışmaların takibinin yapıldığı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaya başladı.

        Dünyaya nefes aldıran hattı takip edecek tahıl yüklü ilk gemi yakında Karadeniz'e açılacak. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden asker ve sivillerden oluşan 20 kişinin mesai yaptığı merkezde Rus ve Ukraynalı tarafların ihtiyaç duyulduğu takdirde bir araya gelmesi, diğer zamanlarda ayrı çalışma alanlarında bulunmasını sağlayacak şekilde planlama yapıldı.

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