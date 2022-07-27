Son dakika: Türkiye ve Ukrayna arasında kritik görüşme! Gündem tahıl sevkiyatı





MERKEZ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolüyle Birleşmiş Milletler'in (BM) planıyla Ukrayna ve Rusya tahılının dünya piyasalarına Karadeniz üzerinden sevk edilebilmesi için imzalar atıldı. Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından çıkacak tahıla ilişkin çalışmaların takibinin yapıldığı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaya başladı.

Dünyaya nefes aldıran hattı takip edecek tahıl yüklü ilk gemi yakında Karadeniz'e açılacak. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden asker ve sivillerden oluşan 20 kişinin mesai yaptığı merkezde Rus ve Ukraynalı tarafların ihtiyaç duyulduğu takdirde bir araya gelmesi, diğer zamanlarda ayrı çalışma alanlarında bulunmasını sağlayacak şekilde planlama yapıldı.

