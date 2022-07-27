Son dakika: Türkiye ve Ukrayna arasında kritik görüşme! Gündem tahıl sevkiyatı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bütün dünyayı etkileyen tahıl sevkiyatında yaşanan kriz, Dolmabahçe'de varılan mutabakatla son buldu.
Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Rusya ve Ukrayna'nın masaya oturduğu anlaşma çerçevesinde tahıl sevkiyat sürecinin güvenle işleyebilmesi için İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulması kararlaştırıldı.
Dünyaya nefes aldıracak tahıl yolculuğunun yönetileceği Müşterek Koordinasyon Merkezi, dün itibariyle göreve başladı.
TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA KRİTİK TEMAS
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinin bugün açılışından duyulan memnuniyet ifade edildi.
Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.