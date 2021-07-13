CHP'li Atila Sertel'den hadsiz ifadeler! Utanmadan Müslümanlarla alay etti

Daha önce Müslümanların yatırım aracının borsa, altın ya da konut olmadığı belirtilen programda Ayşenur Arslan, "Fakirlerin yatırım aracı da şudur; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar." ifadeleriyle inançlarla alay etmişti.

"TESBİHİ EURO-DOLAR DİYE ÇEKİYORLAR"

Dün de bu açıklamalara benzer ifade de Ayşenur Arslan'ın konuğu CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi.