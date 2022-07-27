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    • 27.07.2022 12:38
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    • 27.07.2022 12:38
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    Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye operasyon! 2 tutuklama

    İstanbul Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında örgüt yöneticisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

    Terör örgütü DHKP-C’ye operasyon!

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt adına çalışma yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

    SULTANGAZİ'DE ADRESLERE BASKIN
    Yapılan çalışmalarda şüpheliler M.C. (48) ile Ö.K.C'nin (44) Sultangazi'de tespit edilen adreslerine baskın yapan ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 2 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    2 TUTUKLAMA
    Şüphelilerden M.C'nin Sultangazi'deki Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda sözde alan sorumluluğu yaptığı, örgüt adına vergilendirme yaptığı ve "Halk Cephesi" ismiyle oluşturulan yapının sorumlusu olduğu öğrenildi.

    Diğer şüpheli Ö.K.C'nin de terör örgütünün sözde Eskişehir sorumlusu olduğu, İstanbul Anadolu Yakasında da örgüt adına çalışma yaptığı ve bir dönem örgütle ilişkili bir dergide sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği bildirildi.

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