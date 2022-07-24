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    • Güncel
    • 24.07.2022 11:45
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    • 24.07.2022 11:55
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    İETT otobüsü yol dumanlar içinde kaldı! CHP'li İBB'nin yandaşa ihalesinin ceremesini İstanbullu çekiyor

    Son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da bir İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Motor bölümünden dumanların yükselmesinin ardından İETT otobüsü boşaltılırken, araç yolun ortasında bırakıldı. Yandaşa verilen bakım ihalesinin ceremesini İstanbullular çekmeye devam ederken, konuyla ilgili olarak İETT'den bir açıklama gelmedi.

    İETT otobüsü yol dumanlar içinde kaldı

    İstanbul Bağcılar'da bir İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Sabah saatlerinde motor bölümünden dumanlar yükselen İETT otobüsü şoför tarafından boşaltıldı. Araç yol ortasında bırakılırken, o anları görüntüleyen vatandaşlar otobüsün yandığı anları sosyal medyadan paylaştı.

    1 YILDA 158.657 ARIZA
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mercedes'i yetersiz bularak otobüs bakım ihalesini yandaşı CHP vekili Özgür Karabat'a vermişti. 2021 yılında İETT otobüslerinin 158.657 kere arıza yaptığı ortaya çıktı. İstanbulluyu mağdur eden ve arızalarına her gün bir yenisini ekleyen İETT'de bakım İhale bedeli olan 2 milyar TL'yi nerede kullanıldığı sorusu yanıt bekliyor.

    YANDAŞA İHALE İSTANBULLUYU MAĞDUR EDİYOR
    Öte yandan İETT'lerin bakım ihalelerinin İBB eliyle yandaş şirketlere verilmesi işbilmezliğin yarattığı krizin boyurunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bilindiği üzere otobüslerin bakımlarını CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketi yürütüyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamının, bu dönemde tek bir firmaya verildiğini belirtmişti. Göksu, bu firmanın da bakımları yapmadığını işaret etmişti. Göksu, "Özgür Karabat milletvekili olduktan sonra bu firmadan ayrılmıştı dediler ama esas milletvekili olduktan sonra mali müşaviri oldu. İronik olanı şudur: Otobüslerin bakım onarımı için Mercedes firması bile yetersiz bulunarak elenmiş. 'Sen yetersizsin ihaleye giremezsin' diyorlar. Mercedes de 30 sayfalık savunma gönderiyor. Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanılmış" diyerek yaşanan skandala işaret etmişti.
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