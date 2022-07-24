İETT otobüsü yol dumanlar içinde kaldı! CHP'li İBB'nin yandaşa ihalesinin ceremesini İstanbullu çekiyor

1 YILDA 158.657 ARIZA
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mercedes'i yetersiz bularak otobüs bakım ihalesini yandaşı CHP vekili Özgür Karabat'a vermişti. 2021 yılında İETT otobüslerinin 158.657 kere arıza yaptığı ortaya çıktı. İstanbulluyu mağdur eden ve arızalarına her gün bir yenisini ekleyen İETT'de bakım İhale bedeli olan 2 milyar TL'yi nerede kullanıldığı sorusu yanıt bekliyor.
YANDAŞA İHALE İSTANBULLUYU MAĞDUR EDİYOR
Öte yandan İETT'lerin bakım ihalelerinin İBB eliyle yandaş şirketlere verilmesi işbilmezliğin yarattığı krizin boyurunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bilindiği üzere otobüslerin bakımlarını CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketi yürütüyor.