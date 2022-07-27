MSB duyurdu: Cezalandırma atışlarıyla 25 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TERÖRİSTLERİ KAZDIKLARI HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM!
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"