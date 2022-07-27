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    • 27.07.2022 09:58
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    • 27.07.2022 10:27
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    MSB duyurdu: Cezalandırma atışlarıyla 25 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    25 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    TERÖRİSTLERİ KAZDIKLARI HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM!
    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!

    Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi.

    Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Cezalandırma atışlarıyla 25 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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