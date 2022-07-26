Suriye’de PKK safına gönderilen MLKP üyesi her şeyi itiraf etti! Erkekler arasında mide bulandıran çarpık ilişki skandalı

ABD YPG'NİN SEÇTİĞİ SİVİLLER PİLOTAJ EĞİTİMİ VERİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, PKK/YPG'nn Irak Şengal'de Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) adı altında faaliyet yürüttüğünü, zaman zaman KDP ve Irak ordusu ile çatışmaya girdiği, YPG'nin kendisini KDP ve Irak ordusu ile çatışma halinde göstermemek amacıyla burada kendi adını kullanmayarak YBŞ adını kullandığı, sözde Şengal halkı kendisini savunuyor şeklinde propaganda yaptığını anlatan MLKP üyesi B.A. , "ABD'nin YPG'nin seçmiş olduğu sivil yerel halktan oluşan Suriye uyruklu şahıslara pilotaj eğitimi veriyor. ABD ve Avrupa'dan gelen yabancı terörist savaşçıların Irak ve Suriye'de eğitim alarak ülkelerine dönüyor. MLKP silahlı terör örgütünün sözde demokrasi, özgürlük, insan hakları ve eşitlik naraları atmasına rağmen, üst düzey yönetici kadrolarına ayrıcalıklar tanınıyor. Sıradan örgüt mensuplarının çok kolay cezalandırılıyor ve hatta infaz ediliyor. Aynı konudan üst düzey yönetici kadroların hiçbir şekilde cezalandırılmıyor. Bazı örgüt mensupları da intihara sürükleniyor. MLKP silahlı terör örgütü içerisinde meydana gelen cinsel taciz ve saldırı konularında yeterli müdahale de yapılmıyor" dedi.