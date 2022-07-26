Suriye’de PKK safına gönderilen MLKP üyesi her şeyi itiraf etti! Erkekler arasında mide bulandıran çarpık ilişki skandalı

Türkiye'de kırsal alanda 2019 yılında varlığı bitirilen MLKP terör örgütü, Ezilenler Sosyalist Partisi aracılığıyla örgüte kazandırdığı isimleri Suriye'de PKK/YPG saflarına gönderiyor. Örgüt içerisinde erkekler arasında yaşanan çarpık ilişkiler ve yöneticilerin baskısı örgüt üyelerinin kaçışını hızlandırdı. Suriye'den kaçarak Türkiye'ye teslim olan 7 yıllık MLKP üyesi B.A. örgüt hakkında çarpıcı bilgiler verdi. ABD'nin Suriye'de YPG'nin seçtiği sivillere pilotaj eğitimi verdiğini, ABD'nin YPG'yi desteklemesi nedeniyle MLKP ile PKK arasında gerilim yaşandığını anlatan itirafçı, erkekler arasında yaşanan çarpık ilişkiler nedeniyle AİDS'den ölen örgüt üyesinin "kovid nedeniyle" öldüğünün duyurulduğunu itiraf etti.
Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sonrasında 2019 yılı Ağustos itibariyle kırsal alanda varlığı sonlandırılan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün güdümünde faaliyet yürütüyor. Suriye ülkesinde MLKP silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken örgütten kaçarak tesilm olan örgüt üyesi MLKP'nin bilinmeyenleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Örgüte 2015 yılında İstanbul'dan Ezilenlerin Sosyalist Partisi aracılığıyla katıldığını belirten itirafçı B.A. Ezilenler Sosyalist Partisi'nin (ESP) düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldığını, bazı etkinliklerde silahlı ve maskeli örgüt mensuplarının da bulunduğu ESP'nin MLKP'nin siyasi partisi konumunda olduğu, eş başkanlarının terör örgütü sözde üst yönetimi tarafından atandığını, ESP üyelerinden örgüt adına aidat toplandığı anlattı.
MLKP SURİYE'DE PKK SAFLARINDA
Ezilenler Sosyalist Partisi (ESP) aracılığıyla sözde silahlı ve ideolojik eğitim alması amacıyla 2017 yılında Suriye'ye gönderilen B.A. MLKP'nin sözde hukuk alanındaki yapılanmasının Ezilenlerin Hukuk Bürosu ismiyle yapıldığını, hukuk bürosu içerisinde faaliyet yürüten her avukatın MLKP üyesi olmak zorunda olduğunu anlattı. İtirafçı, Suriye de faaliyet yürüten MLKP ile PKK/KCK silahlı terör örgütü arasında anlaşmazlık olduğunu, hatta mali desteği bilinçli olarak geciktirildiğini, bu anlaşmazlıkta ABD'nin PYD/YPG yanlısı tutum sergilediğini söyledi.