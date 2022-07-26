CHP'de yeni skandal! Eski eşiyle telefon görüşmesi yüzünden partiden istifa eden Aykut Erdoğdu'nun imzası daksille silinmiş!
Geçtiğimiz ay eski eşiyle, yeni eşi hakkındaki telefon görüşmesi ortaya çıkan CHP'li Aykut Erdoğdu partiden 29 Haziran 2022'de istifa ettiğini açıklamıştı. CHP Grubu, TBMM'yi 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya davet ettiği önergede Erdoğdu'nun istifasını unuttu. Erdoğdu'dan önce imza alındığı sonra listeden daksille silindiği ortaya çıktı.
Genel görüşme önergesinde imzası silinen CHP Eski İstanbul Milletvekili Aykut Eroğdu'nun karşısına paraf atıldığı açıkça görülüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 25 Temmuz 2022 tarihinde düzenlediği basın toplantısında TBMM'yi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü olağanüstü toplantıya davet etmiş ve "İlk önce bir genel görüşme açarak tüm siyasi partiler sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, önerilerini dile getirsin, ardından 16 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı..
AYKUT ERDOĞDU VE TUBA TORUN ERDOĞDU 29 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE PARTİDEN İSTİFA ETTİ
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu, 29 Haziran 2022 tarihinde partiden istifa etti.