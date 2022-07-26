CHP’de yeni skandal! Eski eşiyle telefon görüşmesi yüzünden partiden istifa eden Aykut Erdoğdu’nun imzası daksille silinmiş!

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 25 Temmuz 2022 tarihinde düzenlediği basın toplantısında TBMM'yi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü olağanüstü toplantıya davet etmiş ve "İlk önce bir genel görüşme açarak tüm siyasi partiler sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, önerilerini dile getirsin, ardından 16 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı..