CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan nefret kustu! AK Parti seçmenini bakın nasıl hedef adlı

"OKUMA YAZMASI DAHİ OLMAYAN KESİM"

Kotan, AK Parti seçmeni için "Çok fazla okumayan, çok fazla araştırmayan, belki okuma yazması dahi olmayan, ne yapıyor ne ediyor bilmeyen, bu siyasi partiler ne ile uğraşıyor, vaatleri ne nedir? Çok fazla düşünmeyen bir kesim..." şeklinde skandal ifadeleri kullandı.