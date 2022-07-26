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    • 26.07.2022 18:07
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    • 26.07.2022 18:28
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    CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan nefret kustu! AK Parti seçmenini bakın nasıl hedef adlı

    Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'dan AK Parti seçmenini hedef aldı. AK Parti'ye oy veren vatandaşları aşağılayan Burak Kotan, "Okuma yazması olmayan, araştırmayan, düşünemeyen seçmenler" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’li isim nefret kustu

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi.

    CHP İZMİR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI BURAK KOTAN NEFRET KUSTU
    CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, katıldığı bir programda haddini aşan ifadelerle AK Parti'ye oy veren vatandaşlara adeta nefret kustu.

    "OKUMA YAZMASI DAHİ OLMAYAN KESİM"
    Kotan, AK Parti seçmeni için "Çok fazla okumayan, çok fazla araştırmayan, belki okuma yazması dahi olmayan, ne yapıyor ne ediyor bilmeyen, bu siyasi partiler ne ile uğraşıyor, vaatleri ne nedir? Çok fazla düşünmeyen bir kesim..." şeklinde skandal ifadeleri kullandı.

    TEPKİ YAĞDI
    CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Kotan'ın AK Parti'ye oy veren vatandaşları aşağılayıp nefret kusmasına sosyal medyada tepki yağdı.

    MALATYA GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DA KUR'AN AYETLERİYLE DALGA GEÇMİŞTİ
    Geçtiğimiz aylarda Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz da bir skandala imza atmıştı.


    Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşının ayetlerle dalga geçtikleri görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı.

    Kaygusuz, radyoda Fussilet Suresi okunduğu esnada arkadaşlarıyla ağlıyormuş gibi yaparak o anları kayda aldı.

        PAYLAŞIMINI SİLDİ
        Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, birçok kullanıcı Kaygusuz'un gençlik kolları başkanlığından alınması gerektiğini söyledi.

        Tepkiler çığ gibi büyürken, Kaygusuz paylaşımını kısa sürede sildi.

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        Haberler Güncel CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan nefret kustu! AK Parti seçmenini bakın nasıl hedef adlı
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