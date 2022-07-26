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    • 26.07.2022 08:23
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    • 26.07.2022 08:23
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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

    Uyuşturucu tacirlerine operasyon!

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar merkezli Zeytinburnu, Avcılar, Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 adreste narkotik köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulundu.

    Gözaltına alınan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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    Haberler Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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