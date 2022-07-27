KYK borcunu ödeyenler ne olacak, geri alabilecek mi? KYK faizi geri mi verilecek? Borcunu ödeyeler için yeni FORMÜL!

KYK faizlerinin silineceğinin Başkan Erdoğan tarafından açıklanmasıyla borcunu ödeyenler konu hakkındaki araştırmalrını hızlandırdı. Peki, KYK borcunu ödeyenler ne olacak? KYK borcunu ödeyenler faizi geri mi alacak? İşte merak edilenler...
KYK BORCUNU FAİZLİ ÖDEYENLER NE YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.
Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. '' dedi.
KYK borç faizlerinin kaldırılacağı açıklaması üzerine birçok kişi "borç faizi geri ödenir mi" aramalarını yapıyor. Ancak söz konusu durumla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.