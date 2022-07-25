Dohuk sonrası İdlib provokasyonu deşifre oldu: Sivillere saldırıp suçu muhaliflere atacaklar

REJİM, YARDIM KURULUŞUNU TERÖRLE İRTİBATLI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

2014 yılında kurulan Beyaz Baretliler, Hollanda'dan Mayday Kurtarma Vakfı'nın ön ayak olduğu, Türkiye'den AKUT'un da eğitim verdiği, Kanada, ABD, Britanya, Danimarka ve Almanya dâhil pek çok ülke tarafından desteklenmektedir.



Türkiye'de de bir koordinasyon merkezi bulunan Beyaz Baretliler, Suriye'de silahlı muhalefetin etkin olduğu bölgelerde faaliyet yürütüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, çatışma bölgelerinde sivillere yönelik arama, kurtarma ve sağlık hizmetleri yapan kuruluş, Suriye rejimi tarafından kasıtlı olarak terör bağlantılı militanlarla irtibatlı gösterilmeye çalışılıyor.

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