Dohuk sonrası İdlib provokasyonu deşifre oldu: Sivillere saldırıp suçu muhaliflere atacaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası hukuka uygun şekilde, sivil ve çevre hassasiyeti gözeterek gerçekleştirdiği operasyonları lekelemek için şer odakları harekete geçti.
Son olarak Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetine terör örgütünce düzenlenen ve sivillerin ölümüyle sonuçlanan saldırı Türkiye'ye mal edilmeye çalışıldı. Benzer şekilde Suriye rejimi yanlısı milislerin de ambulans ve yardım kuruluşları araçlarını kullanarak başta İdlib olmak üzere sivillere karşı saldırılar yapacağı ve suçu muhaliflerin üzerine atacağı öğrenildi.
YENİ İFTİRA "BEYAZ BARETLİLERE"
Suriye rejimi ve rejim bağlısı milislerin her fırsatta "muhalif gruplarca kimyasal silah saldırısı yapılacak" yalanına bir yenisi eklendi. Muhaliflerin "beyaz baretliler" ya da "beyaz miğferliler" adıyla bilinen insani grupla işbirliği yaparak ambulans ve benzeri araçlarla sivillere karşı saldırılar yapılacağı propagandası son dönemde artan bir yoğunlukla dile getirilmeye başlandığı raporlara yansıdı.