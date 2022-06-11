Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ'cü Mustafa Özcan’ın özel kalemi gözaltında

Dosyada yer alan bilgilere göre kirli suikast öncesi Hablemitoğlu, FETÖ tarafından uyarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Suikast öncesi FETÖ'nün sözde Türkiye imamı olan firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan ile FETÖ üyeliği ve askeri casusluk suçlarından tutuklanan Enver Altaylı, aracılar vasıtasıyla görüşmeler yaparak Hablemitoğlu'nu FETÖ ile ilgili olan çalışmalarından vazgeçirmeye çalıştı.