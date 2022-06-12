Necip Hablemitoğlu cinayetinde kilit nokta Enver Altaylı! Soruşturmada yakalanan isimlerden Osman Tuncer’in Altaylı’yla bağlantısı çıktı
Ankara'da Terörle Mücadele ekipleri Necip Hablemitoğlu suikastına yönelik şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında 2002 yılında MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş'ın da bulunması dikkat çekmişti. Bir diğer dikkat çeken detay ise Enver Altay. Soruşturma kapsamında yakalanan sivillerden Osman Tuncer'in eski istihbaratçı Enver Altaylı ile irtibatı tespit edildi.
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın 2016'daki ifadesinde yer alan bilgiler de eklenince Altaylı'nın önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamında sorgulanması bekleniyor.
Necip Hablemitoğlu cinayetinde çember daralıyor. Cinayet şüphelilerinin ilişkileri mercek altında. FETÖ yöneticisi Mustafa Özcan ve Enver Altaylı öne çıkıyor. Son gözaltında yakalanan isimlerin yolları da Enver Altaylı ile kesişiyor. Elde edilen yeni bilgiler ışığında halen hapiste bulunan Enver Altaylı'nın Hablemitoğlu cinayetinden sorgulanması gündemde.
Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ firarisi Mustafa Özcan ile "FETÖ üyeliği" ve "casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezası alan Enver Altaylı'yla irtibatlı kişilerin gözaltına alınması dikkatleri bu iki isme çevirdi.
Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmada geçen günlerde aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 7'si eski Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu asker 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltındaki şüphelilerden sivil Memiş Aytekin'in FETÖ firarisi Mustafa Özcan'ın eski özlem kalem müdürü olduğu, sivil Osman Tuncer'in ise eski istihbaratçı Enver Altaylı ile irtibatı tespit edildi.
ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADESİ ALINABİLİR
Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, Soruşturma kapsamında suikastın FETÖ tarafından işlendiği yönünde ciddi deliller olduğu belirtiliyor. Son olarak Mustafa Özcan ve Enver Altaylı ile bağlantılı isimlerin gözaltına alınması ile birlikte Altaylı'nın da önümüzdeki günlerde şüpheli olarak ifadesinin alınması bekleniyor.
ŞIVGIN: ALTAYLI ÖZCAN'A HABLEMİTOĞLU'NU ANLATMIŞ
Hablemitoğlu suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada 2016 yılında, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın "tanık" olarak ifadesine başvurulmuştu. Şıvgın ifadesinde, şunları açıklamıştı:
"Mustafa Özcan ile İstanbul'da Samanyolu TV'de katıldığım bir program sonrasında tanıştım. Enver Altaylı program sonrasında Mustafa Özcan ile birlikte dışarıda bekliyorlardı. Altaylı, Mustafa Özcan'ı özellikle tanıştırmak için beklediklerini söyledi. Özcan kendisini tanıtırken kitap, kırtasiye gibi işlerle meşgul olduğunu ifade etti. Sanırım Altaylı, Özcan'a, Hablemitoğlu'nun Fetullah Gülen ile ilgili yaptığı çalışmayı söylemiş olacak ki bana, 'Bir doçent bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Biz bu kişi ile nasıl görüşürüz?' şeklinde soru sordu. Ben de, 'Bu konuya karışmam, beni ilgilendirmez' dedim. Görüşme sonrasında Hablemitoğlu'nu bu konuda bilgilendirdim. Altaylı benim büroda Hablemitoğlu'nun yaptığı işlerle ilgili 'ıvır, zıvır' demesine rağmen Mustafa Özcan'a farklı aksettirmiş ki benden yardımcı olmamı istedi."
ESKİ İSTİHBARATÇILARDAN DİKKAT ÇEKEN İFADE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında örgüt faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince tüm Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 36 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.
İddianamede ifadeleri yer alan tanık M.F.Y, kendi bürolarının görev alanının Daire Başkanlığına gelen istihbari verileri bilişim sistemlerine işleyerek projelerde kullanılabilir hale getirmek olduğunu kaydederek, "Necip Hablemitoğlu konusu ile ilgili Başkanlığa gelen 2002 yılının Haziran ayı ile 2003 yılının haziran ayı aralığına ait CDR verilerinin bulunduğu harici diski 15 Temmuz 2016 günü projelerde kullanılabilir hale getirmesi için Hamdi Özdere isimli bilgisayar mühendisine verdiğini" belirtti. İddianamenin şüphelileri arasında yer alan Hamdi Özdere'ye ise sorgusunda Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili bildikleri sorulmuştu. Özdere ise konuyla ilgili CD'lerin kendisine sıralı amiri olan Mümin komiser tarafından getirildiğini bildirerek, "CD'lerde olay günü ve öncesine ait 6 aylık süreyi içeren telefon verilerinden ibaret bilgi bulunduğunu, kendisine bu verileri veri tabanına eklemesinin söylendiğini, Mümin komiserin o gün Hablemitoğlu ile ilgili CD'ler dışında daha önce bir talimatının ya da çalışmasının olduğunu görmediğini, veri tabanına yükleme işine pazartesi günü başlamayı düşündüğünü, şu an CD'lerin nerede olduğunu bilmediğini" ifade etmişti.
ZİHNİ ÇAKIR'IN İFADESİ
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen tahşiyecilere kumpas davasında da 21 Ekim 2017'de gazeteci Zihni Çakır tanık sıfatıyla verdiği ifadede, şunları anlatmıştı:
"Kaynağım, o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda hemen herkesin suikastın bir yüzbaşı tarafından işlendiğini bildiğini, suikast silahının Ankara'daki Mogan gölünün ODTÜ yakasındaki balçıklı bölgeye atıldığını, yine suikast görevlendirmesinden önce Gülen örgütünde etkili olan ve istişare kurulunda yer aldığını tahmin ettiğim Mustafa Özcan ile CIA'nın Türk ajanı olarak bilinen Enver Altaylı'nın görüştüğünü, bu görüşmeden sonra hatırı sayılır bir para karşılığı suikastın işlendiğini, Enver Altaylı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığındaki bağlantıları vasıtasıyla süreçte etkili olduğunu söyledi."
ALTAYLI'NIN GÜLEN'E MEKTUBU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede, Altaylı'nın FETÖ elebaşı Gülen'e yazdığı belirtilen mektuplara da yer verilmişti. İddianamede, "Şüpheli Enver Altaylı'nın, Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili olarak tırnak içinde verilen 'Necip Hablemitoğlu cinayetinin akabinde temasta olduğum kardeşimize cinayetin bu malum çete tarafından işlendiğini söylemiştim' gibi mektubun yazıldığı tarihteki gündeme ait FETÖ/PDY liderine bilgiler verdiği" ifadelerine yer verilmişti. Altaylı ise iddianameye yansıyan ifadelerinde Necip Hablemitoğlu ile hiç görüşmediğini iddia etmişti.
Hablemitoğlu, 18 Mayıs 2002'de Balıkesir'de yayın yapan İlkhaber Radyosu'nda gazeteci Engin Arıcan'ın konuğu olmuş, Alman Vakıflarıyla ilgili çalışmalarını anlatmıştı. Ancak, konu sık sık MİT'e gelmişti. Hablemitoğlu'nun konuşması, MİT'le yabancı istihbarat örgütleri arasındaki ilişki üzerine kurulu. Konuşmanın yapıldığı tarih, MİT'in, yetkili birimlerin isteği üzerine Alman Vakıflarıyla ilgili gizli dereceli bir rapor hazırladığı döneme denk geliyor.