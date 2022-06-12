Necip Hablemitoğlu cinayetinde kilit nokta Enver Altaylı! Soruşturmada yakalanan isimlerden Osman Tuncer’in Altaylı’yla bağlantısı çıktı

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmada geçen günlerde aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 7'si eski Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu asker 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltındaki şüphelilerden sivil Memiş Aytekin'in FETÖ firarisi Mustafa Özcan'ın eski özlem kalem müdürü olduğu, sivil Osman Tuncer'in ise eski istihbaratçı Enver Altaylı ile irtibatı tespit edildi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADESİ ALINABİLİR

Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, Soruşturma kapsamında suikastın FETÖ tarafından işlendiği yönünde ciddi deliller olduğu belirtiliyor. Son olarak Mustafa Özcan ve Enver Altaylı ile bağlantılı isimlerin gözaltına alınması ile birlikte Altaylı'nın da önümüzdeki günlerde şüpheli olarak ifadesinin alınması bekleniyor.

ŞIVGIN: ALTAYLI ÖZCAN'A HABLEMİTOĞLU'NU ANLATMIŞ

Hablemitoğlu suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada 2016 yılında, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın "tanık" olarak ifadesine başvurulmuştu. Şıvgın ifadesinde, şunları açıklamıştı:

"Mustafa Özcan ile İstanbul'da Samanyolu TV'de katıldığım bir program sonrasında tanıştım. Enver Altaylı program sonrasında Mustafa Özcan ile birlikte dışarıda bekliyorlardı. Altaylı, Mustafa Özcan'ı özellikle tanıştırmak için beklediklerini söyledi. Özcan kendisini tanıtırken kitap, kırtasiye gibi işlerle meşgul olduğunu ifade etti. Sanırım Altaylı, Özcan'a, Hablemitoğlu'nun Fetullah Gülen ile ilgili yaptığı çalışmayı söylemiş olacak ki bana, 'Bir doçent bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Biz bu kişi ile nasıl görüşürüz?' şeklinde soru sordu. Ben de, 'Bu konuya karışmam, beni ilgilendirmez' dedim. Görüşme sonrasında Hablemitoğlu'nu bu konuda bilgilendirdim. Altaylı benim büroda Hablemitoğlu'nun yaptığı işlerle ilgili 'ıvır, zıvır' demesine rağmen Mustafa Özcan'a farklı aksettirmiş ki benden yardımcı olmamı istedi."