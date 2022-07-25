İngiliz Financial Times "Türkiye’nin büyük Suriye planını" yazdı! ABD'nin YPG/PKK desteği 6'lı masanın Esad planı

Çatışmaların Türkiye ve Rusya'nın anlaşmasıyla sona erdiğini belirtilirken, "Ana cephe hatları o zamandan beri durgundu ve yabancı aktörlerin milyonlarca Suriyelinin kaderi üzerindeki etkisinin altını çizdi. Bugün Ankara, Arap devletinin savaş öncesi nüfusunun yarısından biraz daha az olan Türkiye içindeki mülteciler de dahil olmak üzere 9 milyondan fazla Suriyeli için değişen derecelerde sorumluluğa sahip." denildi.

SETA analisti olan Murat Yeşiltaş'ın da görüşlerine yer verilen yazıda, ""Mevcut haritanın" bir çıkış stratejisine izin vermediğini söylerken, Tel Rıfat ve Münbiç'i almanın Ankara'nın uzun vadeli güvenlik ve ekonomik hedeflerini destekleyeceğini öne sürüyor." şeklindeki görüşlerine yer veriliyor.