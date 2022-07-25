İngiliz Financial Times "Türkiye’nin büyük Suriye planını" yazdı! ABD'nin YPG/PKK desteği 6'lı masanın Esad planı

Türkiye'nin en son son Tahran'daki 3'lü zirvede verdiği net operasyon mesajıyla bölgede hareketli günler yaşanıyor. Londra merkezli Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Suriye'deki rolüne dikkat çeken bir haber kaleme aldı.
"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK PLANI"
İngiltere basınından Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Suriye'deki dikkat çeken yazı kaleme aldı ve 'Türkiye'nin Suriye'deki büyük planı ne?' başlığıyla analiz haber yayımladı.
Türkiye'den her gün sınırda 300 Türk işçinin ve yaklaşık 200 kamyon ve şoförünün 900 km'lik sınır boyunca uzanan sekiz geçişten biri olan Öncüpınar kapısından girip çıktığını tahmin edildiği belirtiliyor. Analizde bunun Ankara'nın terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin sınır bölgesinden geri püskürtmek için askeri operasyonlar başlattıktan sonra kuzey Suriye'nin geleceğini şekillendirmedeki derinleşen rolünü yansıtan bir sahne olduğuna dikkat çekiliyor.