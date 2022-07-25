CHP belediyeciliğine zehir zemberek sözler! 11 büyükşehrin AK Partili Grup Başkanvekillerinden manifesto!

YARGI KARARININ GEREĞİ YERİNE GETİRİLMİŞ OLMALIYDI

Buca Metrosu hakkında da Danıştay'ın verdiği karara değinen Hızal, "Mahkeme kararları kişiye göre yorumlanmaz. Bize onlara göre diye hukuk kuralı mümkün değildir. İzmir 4'nci idare mahkemesi, ihale komisyonunun 529 milyon fazla bedel vermesini iptal etmiştir. Bu kararın yanlış olduğunu düşünen İBB kararı Danıştay'a taşımıştır. Danıştay geçen günlerde verdiği karar ile İBB'ye 'Senin aldığı idare karar yanlış, mahkemenin verdiği karar doğru ve hukuki' demiştir. İBB neden bu hukuksuz kararın arkasında duruyor? Bizim temel itirazımız bu. Yargı kararının gereğinin yerine getirişmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde hukuki anlamda ve ceza hukuku anlamında suç işlemiş olacaklar" dedi.

GÖKSU: EN SON 20 YIL ÖNCE GELMİŞTİM…

İzmir'e en son gelişinde bu yana nasıl bir değişiklik gördüğü yönündeki soruya yanıt veren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise "İzmir'e 20 yıl önce gelmiştim, 20 yıl sonra geldim değişen bir şey yok" diye konuştu.