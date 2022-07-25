CHP belediyeciliğine zehir zemberek sözler! 11 büyükşehrin AK Partili Grup Başkanvekillerinden manifesto!

AK Parti'de 11 Büyükşehri Belediye Meclis Grup Başkanvekili AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası ortak bir manifesto yayınlandı. Manifestoda CHP'li belediyelerin beceriksizliği ve buna ürettikleri bahaneler bir bir sıralandı.
Toplantı sonrası AK Partili isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
HIZAL: İZMİR'İN TEK FARKI…
İzmir ile diğer 11 büyükşehir belediyesi arasındaki farkın sorulmasını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "İzmir'in durumu diğer büyükşehir belediyelerinde farkı var. İzmir çok uzun süredir CHP'li belediye başkanları tarafında yönetiliyor. İzmir'deki yerel sorunlar çok daha derinleşmiş. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde 25 yıldır AK Parti belediyeciliği tarafından yönetilmişti. İzmir 25 yıldır CHP belediye başkanı tarafından yönetilmekte ve trafik, altyapı koku, taşkın problemi gibi aklınıza gelebilecek tüm belediyecilik sorunlarını alt alta sıralamanız mümkün" dedi.
HESAP VERMELERİ LAZIM
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın görevden alınmasının ardından gündeme gelen 'algı operasyonu' eleştirilerine yanıt veren Hızal, "Yargının vermiş olduğu karar var. Burada asıl algıyı yapan CHP'li belediyeciler… Belediye seçimleri sonrası 4'ncü yılımıza giriyoruz. İzmir'in genelinde CHP'li belediyeler tarafından yöneltilen ilçelerde de ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Urla'da FETÖ ile bağlantılı bir belediye başkanı görevden alındı. Menemen'de yolsuzluktan dolayı görevden alınmış bir belediye başkanı var. Menderes'te rüşvet soruşturması sonucunda görevden alınma var. Bunların hepsi yargı kararları doğrultusunda… Belediye yöneticileri İzmir'e bu kişilere kimlerin aday gösterdiğinin hesabını vermesi lazım" diye konuştu.