Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer: Duhok saldırısını PKK yaptı!

Irak Meclisinde en geniş Sünni milletvekili sayısına sahip olan Hançer sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda, Duhok olayında sinsi bir terör örgütü oyunu olduğunu ve saldırıyı bölgedeki terör mafyalarının yaptığını ifade etti.

Irak'ın Türkiye ile olan sınırında terör örgütü PKK ve bazı yerel silahlı milislerin desteğiyle bu elim olayın yapıldığını aktaran Hançer, hükümetinin tez vakit bunlara karşı ciddi adım atmasını talep etti.