Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer: Duhok saldırısını PKK yaptı!

Irak Meclisinde en geniş Sünni milletvekili sayısına sahip olan Hançer sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda, Duhok olayında sinsi bir terör örgütü oyunu olduğunu ve saldırıyı bölgedeki terör mafyalarının yaptığını ifade etti.
Irak'ın Türkiye ile olan sınırında terör örgütü PKK ve bazı yerel silahlı milislerin desteğiyle bu elim olayın yapıldığını aktaran Hançer, hükümetinin tez vakit bunlara karşı ciddi adım atmasını talep etti.
AMAÇ SİYASİ EMELLERE ULAŞMAK
Hançer, bu terör mafyalarının attıkları bu adımla ülke insanının canına kıyarak siyasi amaçlarına ulaşmak istediklerini aktardı.
Ülkenin egemenliğinin korunması için Iraklıların tamamının birleşerek bu teröristlere karşı koymasını isteyen Hançer, Irak hükümetinin bu terör unsurlarına karşı aciz durumda kalmasını esefle karşıladığını dile getirdi.
Hançer, Irak hükümeti ve güvenlik güçlerinin tüm sınırların terör unsurları ve mafyalarından arındırmasını gerektiğini vurguladı.
Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde çarşamba günü bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı. Açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilerek "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.