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    • 25.07.2022 09:05
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yunan Miçotakis'in ortak yalanı: Lozan!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta adeta batı propagandasıyla Başkan Erdoğan’ı vurmaya çalışıyor. Buna en net örnek Lozan Antlaşması ve Montrö. Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan’ın söz konusu iki anlaşmayı ortadan kaldırmak istediği iftirasında bulunuyor. Peki bilin bakalım aynı iddiayı kim ileri sürüyor? Yunanistan Başbakanı Miçotakis. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “İktidar bir süredir Lozan'ın şartlarının ihlal edildiğine dair uluslararası arenada tezler öne öne sürüp antlaşmaya en üst perdeden sahip çıkarken bu hamlenizle kime ne mesaj veriyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

    Melih Altınok'un yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

    Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan Antlaşmasını, Montrö'yü ortadan kaldırmaya çalıştığına yönelik batı propagandasını anlarsınız.
    Devletler sonuçta rakip.


    Peki ya CHP niçin bu söyleme ortak oluyor? Kemal Bey ve hareketinin, ABD'ye gidip Senato'da Türkiye'nin Lozan dahil ne kadar anlaşma varsa çiğnediği yalanını anlatan Miçotakis yönetimiyle uygun adım yürümesinin sebebi ne?
    Bakın Kılıçdaroğlu son olarak Lozan'ın bayram olarak ilan edilmesi için Meclis'e önerge vereceğini açıkladı.

    İktidar bir süredir Lozan'ın şartlarının ihlal edildiğine dair uluslararası arenada tezler öne öne sürüp antlaşmaya en üst perdeden sahip çıkarken bu hamlenizle kime ne mesaj veriyorsunuz?

    Öyle ya, tarihteki her antlaşma gibi Lozan'ı "Daha fazlasını alabilirdik" diye eleştiren vatandaşlar da var.
    Bundan daha doğal ne olabilir?
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        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yunan Miçotakis'in ortak yalanı: Lozan!
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