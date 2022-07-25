CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yunan Miçotakis'in ortak yalanı: Lozan!

İktidar bir süredir Lozan'ın şartlarının ihlal edildiğine dair uluslararası arenada tezler öne öne sürüp antlaşmaya en üst perdeden sahip çıkarken bu hamlenizle kime ne mesaj veriyorsunuz?

Öyle ya, tarihteki her antlaşma gibi Lozan'ı "Daha fazlasını alabilirdik" diye eleştiren vatandaşlar da var.

Bundan daha doğal ne olabilir?