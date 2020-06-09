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    • 09.06.2020 15:53
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    Kemal 'yi Avrupa'ya şikayet etti! İngiliz gazetesi mülakatında tepki çeken sözler

    zihniyeti 'yi Avrupa'ya şikayet etme geleneğinden vazgeçmiyor! Genel Başkan Kemal , İngiliz gazetesine verdiği mülakatta, Başkan Erdoğan ve Türkiye ekonomisi hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'a 'diktatör' iftirasını atan Kılıçdaroğlu, lerden önce Erdoğan'ın seçmeni kandırdığını da iddia etti.

    Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti

    Genel Başkanı Kemal , 'yi İngiliz gazetesine şikayet etti. Kılıçdaroğlu, Başkan 'ı hedef aldı.

    Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullanan CHP lideri, "Tarihin bize gösterdiği süreç diktatörlerin kalıcı olmadığıdır" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın lerden önce seçmeni kandırdığını iddia etti. Haber7'nin haberine göre Erdoğan'ın "CHP'ye oy verirseniz ve kazanırlarsa, CHP'li belediyeler sosyal yardımları kesecek, onlara oy vermeyin" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Covid-19 salgını, bunun doğru olmadığını gösterdi. Belediyelerimiz, ihtiyacı olan vatandaşlar için sosyal yardımlar ve desteklerde bulundu. Seçmen, Erdoğan'ın bu konuda yalan söylediğini fark etti ve bu Erdoğan'ı rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

    Ekonomide kaynakların savurganca kullandığını da öne süren Kılıçdaroğlu, vergilerin nereye ne kadar harcandığının bilinmediğini de iddia etti.

    CHP'Lİ BELEDİYELERİN REZALETLERİ UNUTULMADI
    CHP'li belediyeler, koronavirüsle mücadele döneminde halka yardım etmek bir yana, yaptığı paylaşımlar ve sözde yardımlarla büyük tepki toplamıştı.

    Ayrıca, Başkanı 90 liraya mal olacak yardım paketinin ücretini 150 lira olarak belirlemişti.

    HALKIN VERGİLERİYLE GAZETE DAĞITTILAR
    Öte yandan, Kızılay'ın yaptığı yardımları küçümseyen CHP'nin belediyeleri, halka ekmek yerine gazete dağıtarak büyük bir skandala imza atmıştı. Hatırlanacağı üzere, salgınla mücadelenin en üst seviyede olduğu dönemde CHP'li belediyeler yurt genelinde halkın vergileriyle alınan resmi belediye araçlarını kullanarak Sözcü Gazetesi dağıtmıştı.

    CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ
    Kılıçdaroğlu halka yardım ulaştırdıklarını iddia ederken, CHP'li 11 belediyenin çözüm bulamayınca Başkan Erdoğan'dan yardım istemesine dair haberler de medyaya yansımıştı. Ekrem İmamoğlu ve 'ın da aralarında olduğu 11 belediye başkanı, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik daralma, düşen gelirler ve yapılması gereken hizmetlerin bütçeler üzerine getirdiği yüke ilişkin bir toplantı gerçekleştirmiş, çözüm bulamayınca Belediyeler Birliği'nen Başkan Erdoğan'la toplantı organize edilmesini talep etmişti.

    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti! İngiliz The Times gazetesi mülakatında tepki çeken sözler
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