Tahıl krizini Başkan Erdoğan çözmüştü! Dolmabahçe'de imzalanan anlaşmada Türkiye detayı dikkat çekti





Dünyaya nefes aldıran anlaşmadaki Türkiye detayı ise dikkat çekti. Kayıtlara girmeyen gizli maddeye göre Türkiye'ye öncelikli tahıl alımı fırsatı tanındığı ve satılacak ürünlerin fiyatının diğer ülkelere göre daha düşük tutulacağı belirtildi. TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, anlaşmanın önemine değindi. "Her iki bakan Türkiye'ye fiyat ve öncelikli alım konusunda avantaj sağlanacağını ifade etti. Kendi ihracatımız için almak istediğimiz tahılı avantajlı fiyattan alabileceğiz. Şimdi Türkiye o iki ülkenin başka ülkelerde yapacağı ticarette yurt dışı temsilcilikleri gibi de bir katkıda bulunacak" dedi.