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    Tahıl krizini Başkan Erdoğan çözmüştü! Dolmabahçe'de imzalanan anlaşmada Türkiye detayı dikkat çekti

    Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirdi. Dünyanın beklediği Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nı, Dolmabahçe’de gerçekleştirdi. 15 milyar dolarlık anlaşmadaki Türkiye detayı dikkat çekti. Ülkemize öncelikli alım ve avantajlı fiyat hakkı verildi...

    15 milyar dolarlık imza

    Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Ülkenin en kritik limanlarını ele geçirdi. Tam 25 milyon ton tahıl, Avrupa Birliği ülkelerine gidemedi. Buğday bulamayan Avrupa, ekmeksiz kalınca Ankara'dan yardım istedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan devreye girdi. Tarafları ikna edip Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için bir araya getirdi. Tarihi zirve, Cuma günü Dolmabahçe'de gerçekleşti. Anlaşmayla birlikte 15 milyar dolar değerindeki 25 milyon tahılın İstanbul'dan dünyaya sevk edileceği belirtildi.



    Dünyaya nefes aldıran anlaşmadaki Türkiye detayı ise dikkat çekti. Kayıtlara girmeyen gizli maddeye göre Türkiye'ye öncelikli tahıl alımı fırsatı tanındığı ve satılacak ürünlerin fiyatının diğer ülkelere göre daha düşük tutulacağı belirtildi. TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, anlaşmanın önemine değindi. "Her iki bakan Türkiye'ye fiyat ve öncelikli alım konusunda avantaj sağlanacağını ifade etti. Kendi ihracatımız için almak istediğimiz tahılı avantajlı fiyattan alabileceğiz. Şimdi Türkiye o iki ülkenin başka ülkelerde yapacağı ticarette yurt dışı temsilcilikleri gibi de bir katkıda bulunacak" dedi.



    ASGARİ ÜCRET MESAJI
    Başkan Erdoğan, dün Kayseri'ye gitti. Toplu açılış töreni gerçekleştirdi. Milyonlara asgari ücret müjdesi verdi. "Yılbaşında inşallah tabloyu yine değerlendirecek ve gerekeni yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum" dedi. Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasıyla ilgili ise şunları söyledi: Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile gıda krizinin aşılması için anlamlı katkı sağlayacağız.



        İHA'LARLA KONTROL EDİLECEK
        Tahıl sevkiyatında bütün kontrol İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak. Koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler de alınacak. Buna göre, gemilerin takibinin uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirileceği, sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler ise Türk karasularına alınmayacak.



        FİYATLAR ÇAKILDI
        Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen anlaşma, dünyada büyük yankı uyandırdı. Rus ve Ukraynalı heyetlerin imzalarının ardından buğday fiyatları çakıldı! İşgalin başladığı 24 Şubat'taki fiyatların bile altına düştüğü açıklandı.

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