Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk'ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı
İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen Elon Musk'a ait Starlink uyduları heyecana yol açtı. Gökyüzünde sıralı parlak cisimleri gören vatandaşlar, bu anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. İşte Türkiye semalarında Starlink uyduları...
24.07.2022 00:02 - Son Güncelleme: 24.07.2022 00:02
NASA, Starlink uydularına ilişkin, "Gökyüzünde gördüğünüz çizgi halinde hareket eden ışıklar UFO değil. SpaceX'in Starlink uyduları. FCC, SpaceX'in uydu internet projesi için 1 milyon küçük uydu göndermesine onay verdi. Panik yapmayın, keyfini çıkarın." paylaşımında bulundu.