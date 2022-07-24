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Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk'ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı

İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen Elon Musk'a ait Starlink uyduları heyecana yol açtı. Gökyüzünde sıralı parlak cisimleri gören vatandaşlar, bu anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. İşte Türkiye semalarında Starlink uyduları...

24.07.2022 00:02 - Son Güncelleme: 24.07.2022 00:02
Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk’ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı

Akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk’ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı

Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.

Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk’ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı

Bu görüntüler vatandaşlarda heyecana yol açtı.

Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk’ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı

NASA, Starlink uydularına ilişkin, "Gökyüzünde gördüğünüz çizgi halinde hareket eden ışıklar UFO değil. SpaceX'in Starlink uyduları. FCC, SpaceX'in uydu internet projesi için 1 milyon küçük uydu göndermesine onay verdi. Panik yapmayın, keyfini çıkarın." paylaşımında bulundu.

Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk’ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı

İşte o anlar...

Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk’ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı
Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk’ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı
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