Gören gözlerine inanamadı! UFO değil Elon Musk’ın Starlink uyduları! Vatandaşlar telefonu sarıldı

NASA, Starlink uydularına ilişkin, "Gökyüzünde gördüğünüz çizgi halinde hareket eden ışıklar UFO değil. SpaceX'in Starlink uyduları. FCC, SpaceX'in uydu internet projesi için 1 milyon küçük uydu göndermesine onay verdi. Panik yapmayın, keyfini çıkarın." paylaşımında bulundu.