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    • 24.07.2022 19:16
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

    Milli Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor" ifadelerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan ’tahıl koridoru’ açıklaması

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürdüğünü açıkladı.

    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi platformlarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

    Söz konusu paylaşımda, '' Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.

    İşte o açıklama;



    BAŞKAN ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE İMZALANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, geçtiğimiz gün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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