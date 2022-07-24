Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürdüğünü açıkladı.



Konuya ilişkin Bakanlığın resmi platformlarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, '' Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.



İşte o açıklama;



1️⃣ Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. #MSB pic.twitter.com/O7IG5HL6PX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022





BAŞKAN ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE İMZALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, geçtiğimiz gün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.